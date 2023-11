Reklama

Victoria Beckham jest jedną z najpopularniejszych projektantek, nie jest też sekretem, że dobrze zna Meghan Markle. W końcu razem z mężem, Dawidem, wzięła udział w królewskim ślubie. Podczas jednego z ostatnich wywiadów projektantka została zapytana, co czuła kiedy zobaczyła księżną Sussex w swojej kreacji podczas bożonarodzeniowej mszy. Zobaczcie, co odpowiedziała Victoria...

Księżna Meghan w sukni Victorii Beckham!

Victoria Beckham szczerze wyznała, że była wzruszona, kiedy zobaczyła Meghan w sukience swojego projektu. Nie był to taki oczywisty widok, w końcu sama księżna jakiś czas temu mówiła, że nie założy sukni od Beckham, bo nie pasują one do jej sylwetki. Jak widać zmieniła zdanie, co bardzo ucieszyło projektantkę:

Wyglądała tak pięknie, to była wspaniała niespodzianka, kiedy obudziłam się w Boże Narodzenie i zobaczyłam Meghan w sukience z mojej kolekcji. Myślę, że jest piękną, silną i wspaniała kobietą, więc to był ogromny zaszczyt. - możemy przeczytać wypowiedź projektantki w Hello Magazine.

Co Victoria Beckham sądzi o związku Meghan i Harry'ego?

Victoria Beckham już wielokrotnie mówiła o pięknym królewskim ślubie Meghan Markle, w którym miała okazję uczestniczyć. Jednak nigdy nie wypowiadała się o związku pary. Tym razem było inaczej! Zapytana przez reportera o wesele dodała jeszcze:

Meghan wydaje się naprawdę uroczą kobietą, która naprawdę kocha męża. Czuję, że jest bardzo realna, bardzo szczera w tym związku. - powiedziała Beckham.

Wygląda na to, że relacje Meghan i Victorii Beckham znów są bardzo dobre. Pewnie teraz będziemy częściej widywali księżną w sukienkach projektantki!

Meghan Markle i książę Harry podczas świąt.

Victoria i Dawid Beckham na ślubie Meghan i Harry'ego