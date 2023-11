Zanim okrutny los zabrał Roberta Leszczyńskiego, Alicja Borkowska podupadła na zdrowiu. Matka Vesny przeszła udar. Choć rodzina próbowała ukryć przed dziewczynką ten fakt, prawda wyszła na jaw.

Vesna: Po śmierci babci zaczęłam mówić mamie wszystko, co mi leży na duszy. Wcześniej dusiłam to w sobie, uważałam, że moje problemy są wydumane. Moi znajomi też uważali, że sama je sobie stwarzam. Nie wiedziałam więc, czy one istnieją naprawdę. A może coś ze mną jest nie tak?

Vesna: Kiedy pięć lat temu miałaś udar, ja przy tym byłam. Zamknęłam się wtedy w pokoju i płakałam. A potem przyjechała po mnie kuzynka pod pretekstem, że musimy udać się do babci. Gdy wracałyśmy, z okien autobusu zobaczyłam karetkę pod naszym blokiem. Zapytałam, czy to do mamy, a kuzynka odpowiedziała, że nie i że musimy pójść do wujka, bo babcia coś dla nas gotuje - wspomina Vesna Leszczyńskiego w wywiadzie, jakiego udzieliła "Vivie!".