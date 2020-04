Tegoroczna majówka będzie zupełnie inna niż ta, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić. Z powodu panującej pandemii koronawirusa będziemy musieli spędzić ją w domu. Czy to oznacza, że będzie nudna? Nic z tych rzeczy! Netflix przygotował kilkadziesiąt nowych propozycji na nadchodzący miesiąc!

Zobaczymy m. in. nową zagraniczną produkcję Netflixa z Joanną Kulig w roli głównej. Premierę będzie miał również belgijski serial z międzynarodową obsadą na podstawie polskiej prozy, a także znajdzie się coś dla maniaków interaktywnych produkcji!

Przygotowaliśmy zestawienie nowości, które pojawią się na platformie Netflix w maju 2020 roku.

Zobacz także: Joanna Kulig zagrała w serialu Netflixa - "The Eddy"! Tylko nam zdradziła, co było najtrudniejsze na planie!

Już pierwszego maja na Netflixie pojawi się długo wyczekiwany belgijski serial "Kierunek: Noc" zrealizowany na podstawie prozy polskiego pisarza Jacka Dukaja, który wraz z Tomaszem Bagińskim odpowiada również za produkcję. W międzynarodowej obsadzie znalazł się również polski aktor Ksawery Szlenkiel. O czym jest serial?

8 maja premierę będzie miał miniserial "The Eddy", gdzie w główną rolę wciela się Joanna Kulig. Produkcja będzie składała się z zaledwie 8 odcinków. To serial muzyczny, którego akcja rozgrywa się we współczesnym, wielokulturowym Paryżu, a fabuła rozwija się wokół klubu, jego właścicieli, grającej w nim kapeli i chaotycznego miasta, które ich wszystkich otacza.

Netflix będzie miał także niespodziankę dla wszystkich fanów filmów interaktywnych. Jeżeli dobrze bawiłeś się oglądając, a jednocześnie decydując o losach bohaterów w filmie "Czarne lustro: Bandersnatch" oraz "Ty kontra dzicz" to z pewnością ucieszysz się z tej niespodzianki. 12 maja na platformie Netflix będzie dostępna interaktywna produkcja "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra Wielebny". W filmie pełnometrażowym gościnnie wystąpi również Daniel Radcliffe.

Produkcja przybliży dalsze losy tytułowej Kimmy Schmidt, którą niektórzy doskonale znają z absurdalnego serialu komediowego "Unbreakable Kimmy Schmidt". Co więcej sam możesz o nich zadecydować!

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend — an all-new interactive special premieres May 12



Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakow­ski, Carol Kane, and Jon Hamm return — plus Daniel Radcliffe joins in on the fun as you get to decide how the story ends! pic.twitter.com/HU2tjF8xY2