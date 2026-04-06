Zaręczyny Jeremiego Sikorskiego i Ady Posiadały wywołały poruszenie w świąteczny poniedziałek. 6 kwietnia 2026 r. para ogłosiła w mediach społecznościowych, że modelka znana z 13. edycji „Top Model” przyjęła pierścionek. Do wpisu dołączono serię czułych zdjęć z górskiego pleneru, a w komentarzach błyskawicznie ruszyła fala gratulacji.

Zaręczyny Jeremiego Sikorskiego i Ady Posiadały z "Top Model"

W ostatnich miesiącach całkiem sporo par podjęło decyzję o zaręczynach. Niedawno Julia von Stein pokazała nagranie z zaręczyn i pochwaliła się pierścionkiem, a wcześniej oświadczyny partnera przyjęła Paulina Biernat, tancerka znana z "Tańca z Gwiazdami". Teraz okazuje się, że kolejni zakochani zdecydowali się na ważny krok.

Jeremi Sikorski za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił radosne wieści. Pokazał romantyczne zdjęcia z ukochaną i zdradził, że są już po zaręczynach. Choć para konsekwentnie pilnuje prywatności, tym razem zrobiła wyjątek i podzieliła się ważnym dla nich momentem.

Fani i inne gwiazdy od razu zareagowali. W komentarzach posypały się gratulacje dla zakochanej pary.

Już się nie mogę doczekać wesela czytamy w komentarzach.

Gratulacje!!! napisała Sylwia Przybysz.

Od „Top Model” do zaręczyn: Ada Posiadała trzyma tempo także poza wybiegami

Ada Posiadała jest dobrze znana widzom „Top Model” - w 2024 r. zajęła trzecie miejsce w 13. edycji programu, a później skupiła się na rozwijaniu kariery w modelingu. Jej nazwisko regularnie pojawia się w kontekście branży, a media społecznościowe modelki pokazują, że konsekwentnie buduje swój zawodowy kierunek.

W życiu prywatnym długo było o niej cicho, ale jesienią 2025 r. zaczęły pojawiać się pierwsze wspólne zdjęcia Ady i Jeremiego. Dziś okazuje się, że zakochani zaręczyli się.

Jeremi Sikorski: scena, telewizja i Eurowizja, a teraz wielki krok w życiu prywatnym

Jeremi Sikorski od lat porusza się po branży muzycznej z coraz większą pewnością. Pierwsze kroki stawiał jeszcze jako dziecko w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a dziś działa jako wokalista, kompozytor i autor tekstów. Rozpoznawalność przyniosły mu też projekty telewizyjne - pojawił się w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W ostatnim czasie jego nazwisko wróciło na nagłówki za sprawą Eurowizji: dostał się do finału krajowych preselekcji do Eurowizji 2026 z utworem „Cienie przeszłości”. Teraz emocje przeniosły się z zawodowych tematów na życie prywatne. Tylko spójrzcie na zdjęcia Jeremiego Sikorskiego z narzeczoną.

Zobacz także: