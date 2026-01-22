Michał Figurski, znany prezenter radiowy i telewizyjny, obecnie związany z porannym programem „Desperanos” w Antyradiu, niespodziewanie trafił do szpitala podczas urlopu w Egipcie. Do zdarzenia doszło w popularnym kurorcie Sharm el-Sheikh, gdzie Figurski potrzebował pomocy medycznej i został przyjęty na tamtejszy oddział ratunkowy (SOR).

Michał Figurski trafił do szpitala podczas urlopu w Egipcie

Prezenter podzielił się zdjęciami ze szpitala w Sharm el-Sheikh. Na fotografiach widać marmurowe wnętrza i pozłacane meble w lobby placówki. Michał Figurski opisał szpital, zwracając uwagę na panujący tam przepych. Niewątpliwie zaskoczyły go warunki. Mimo przykrego zdarzenia, humor go nie opuszczał.

Lobby w marmurach i pozłacanych meblach, świetna organizacja i fachowy personel... na SOR w Szarm el-Szejk. Dziękuję ci bardzo, kochanie, i chwała Bogu! przekazał dziennikarz.

W komentarzach pod postami, w których prezenter pokazał zdjęcia ze szpitala, internauci zwracali uwagę na luksusowe wyposażenie placówki. Figurski nie ukrywał uznania dla organizacji i pracy tamtejszego personelu. Choć gwiazdor nie ujawnił dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, jedno ze zdjęć pokazuje jego unieruchomioną rękę. Wywołało to niepokój wśród jego fanów, którzy dopytywali w komentarzach o powód hospitalizacji. Prezenter odpowiedział z przymrużeniem oka, stwierdzając: „Gdyby kózka...”, co sugeruje, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku.

Michał Figurski szpital Egipt – niepokojące zdjęcia z urlopu Instagram @michaufigurski

Michał Figurski zażartował z wypadku

Michał Figurski słynie z poczucia humoru i dystansu do siebie. Również tym razem nie zawiódł swoich obserwatorów. W ironiczny sposób dziennikarz podsumował swój urlop, stwierdzając, że wolne od pracy mu nie służy.

Urlopy są niewskazane dla zdrowia przekazał.

To nie pierwszy raz, kiedy Michał Figurski zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Prezenter od lat choruje na cukrzycę typu I. W 2015 roku doznał udaru mózgu, który doprowadził do długiej hospitalizacji i rehabilitacji. Wówczas potrzebne były również przeszczepy nerki i trzustki. Figurski wielokrotnie podkreślał, jak te doświadczenia wpłynęły na jego życie.

