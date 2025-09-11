Szymon Sobel za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał niepokojące wieści. Okazuje się, że artysta doznał poważnego wypadku, w wyniku którego pojawiły się problemy neurologiczne. Sobel musiał odwołać koncerty. Sprawdź, co napisał.

Co się wydarzyło? Sobel relacjonuje dramatyczny wypadek

Szymon Sobel, jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia, podczas relacji na InstaStories opublikował wpis, w którym poinformował o swoim stanie zdrowia. Artysta miał poważny wypadek w swoim domu. Jak sam wyznał:

W nocy miałem poważny wypadek w domu. Złamałem bark i w wyniku upadku pojawiły się problemy neurologiczne. Spędziłem pół nocy i pół dnia w szpitalu. zaczął swój wpis.

Z relacji Sobla wynika, że uraz barku był na tyle poważny, iż konieczne było szybkie leczenie i operacja. Aby przyspieszyć proces rekonwalescencji, muzyk zdecydował się na leczenie w prywatnej klinice. Oznacza to jednak rezygnację z nadchodzących koncertów. Artysta zaznaczył: "Zamiast sceny czeka mnie w ten weekend szpitalne łóżko."

Szpital zamiast sceny. Sobel odwołuje koncerty

Dramatyczne skutki wypadku spowodowały, że Szymon Sobel musiał odwołać występy w trzech miastach: Gdańsku, Ostródzie i Kielcach. Te koncerty miały być częścią trasy promującej jego najnowszy album "Napisz jak będziesz". Artysta zapewnił jednak, że nie chce porzucić tych wydarzeń na stałe. Sobel podkreślił, że jego zespół pracuje obecnie nad ustaleniem nowych terminów dla wspomnianych koncertów. Organizatorzy wydarzeń mają wkrótce poinformować posiadaczy biletów o zmianach drogą mailową.

Pracujemy nad tym, aby te wydarzenia nie przepadły i abyśmy mogli dostarczyć show dla wszystkich posiadaczy biletów. Organizator poinformuje wszystkich mailowo o aktualizacji terminu, więc wstrzymajcie się chwilę ze zwrotami. Dbajcie o siebie

Kim jest Sobel? Krótki profil artysty

Szymon Sobel to nazwisko, które w polskiej branży muzycznej błyszczy od kilku lat. Karierę rozpoczął w 2019 roku, kiedy to wydał singiel "Impreza", który przyniósł mu ogromną popularność. Od tego czasu artysta zbudował silną pozycję na rynku muzycznym. Na swoim koncie Sobel ma trzy albumy studyjne: "Pułapka na motyle", "W związku z muzyką" oraz najnowszy – "Napisz jak będziesz". Jego twórczość przyniosła mu również wyróżnienia branżowe. Był nominowany do Nagrody Muzycznej Fryderyk 2021 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Osiągnięcia artysty potwierdzają również wyniki sprzedaży jego albumów: dwie platynowe płyty i jedna diamentowa plasują go w gronie najchętniej słuchanych wykonawców w Polsce.

