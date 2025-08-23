Wielka tragedia na planie "Emily w Paryżu". Nie żyje 47-letni asystent reżysera jednego z najpopularniejszych seriali Netflixa. Jak podają włoski media, a wśród nich "La Repubblica" Diego Borella nagle upadł w czasie pracy. Mimo natychmiastowej reanimacji i wezwania służb ratunkowych nie udało się go uratować. Diego Borella zmarł nagle, a ekipa serialu jest wstrząśnięta tym dramatycznym wydarzeniem.

Dramatyczne chwile na planie "Emily w Paryżu" w Wenecji

Na planie piątego sezonu popularnego serialu Netflixa doszło do tragedii. Akcja serialu tym razem toczy się w Wenecji, a zdjęcia realizowano w prestiżowym hotelu Danieli. Podczas przygotowań do ostatniego ujęcia asystent reżysera Diego Borella nagle źle się poczuł.

Świadkowie zdarzenia relacjonują, że Borella niespodziewanie osunął się na ziemię, na oczach całej ekipy. Mimo natychmiastowej reakcji zespołu filmowego i błyskawicznego wezwania pogotowia, nie udało się go uratować.

Przyczyna śmierci Diego Borelli

Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze podana do wiadomości, jednak według wstępnych ustaleń podejrzewa się zawał serca. Reanimacja została podjęta przez ratowników, ale ostatecznie lekarze stwierdzili zgon na miejscu. Informacje te potwierdzają zarówno źródła lokalne, jak i media międzynarodowe. Śmierć Diego Borelli wywołała ogromny szok wśród członków ekipy filmowej, dla których był nie tylko współpracownikiem, ale także przyjacielem.

Zdjęcia do piątego sezonu serialu "Emily w Paryżu" wstrzymane

Zaraz po potwierdzeniu zgonu asystenta reżysera, prace nad piątym sezonem „Emily w Paryżu” zostały natychmiastowo przerwane. Cała ekipa, w tym twórcy oraz obsada serialu, są głęboko wstrząśnięci dramatycznym wydarzeniem. Zdjęcia do nowego sezonu rozpoczęto 15 sierpnia w Wenecji i planowano je zakończyć 25 sierpnia. Tragiczne wydarzenie całkowicie zmieniło bieg planów produkcyjnych. Twórcy nie wydali jeszcze oficjalnego oświadczenia na temat dalszych losów serialu.

BREAKING: Emily in Paris assistant director has died age 47 while filming pic.twitter.com/aSuTPOR8ua — The Scottish Sun (@ScottishSun) August 23, 2025

Kim był Diego Borella? Zmarł asystent reżysera serialu „Emily w Paryżu

Diego Borella, który zmarł tragicznie w wieku 47 lat, był cenionym asystentem reżysera. Pochodził z Wenecji, gdzie również doszło do fatalnego w skutkach zdarzenia na planie serialu „Emily w Paryżu”. Borella był aktywny zawodowo nie tylko we Włoszech, ale także w takich miastach jak Rzym, Londyn i Nowy Jork.

Oprócz pracy przy produkcjach filmowych, angażował się w twórczość literacką. Pisał bajki i sztuki teatralne. Jego pasja do sztuki wykraczała poza plan filmowy i była doceniana w wielu środowiskach artystycznych.

