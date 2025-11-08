Aggie Lal, dobrze znana jako prowadząca program "Prince Charming", właśnie podzieliła się z całym światem wspaniałą wiadomością. Okazuje się, że na świat przyszło jej pierwsze dziecko! Wraz z mężem Jacobem nie kryją wzruszenia. Świeżo upieczeni rodzice właśnie opublikowali zbiór poruszających zdjęć.

Aggie Lal urodziła

Agnieszka Lal, znana w sieci jako Aggie zasłynęła dzięki roli prowadzącej w kontrowersyjnym show "Prince Charming". To właśnie wtedy, w czasie pierwszej edycji programu, mogła pokazać się większej publiczności. Wówczas zyskała ogromną sympatię pośród widzów. Wszystko przez jej charyzmę, empatię i pozytywną energię. Pomimo faktu, że program nie doczekał się kontynuacji, Aggie nie zniknęła z sieci. W mediach społecznościowych rozwijała się jako influencerka, z dumą pokazując kolejne projekty oraz życie prywatne. Influencerka i jej mąż, Jacob cieszą się w sieci ogromną popularnością. Jakiś czas temu para podzieliła się szczęśliwą nowiną, wówczas okazało się, że Aggie z "Prince Charming" w ciąży. Teraz przyszła pora na rozwiązanie.

Aggie i Jacob nie kryją wzruszenia

W sobotni wieczór influencerka i jej mąż Jacob, postanowili podzielić się swoim szcześciem z całym światem. Wówczas na ich instagramowych profilach wylądował wzruszający wpis, w którym ogłosili, że ich dziecko przyszło na świat:

Witaj świecie, poznaj Jaggera Lala Riglina czytamy.

W poście pojawiło się kilka zdjęć rodziny, prosto ze szpitala. Pod wpisem z kolei posypała się lawina gratulacji:

GRATULACJE ❤️❤️❤️ mamy tego aniołka tu 🌎 piękna siłaczka z Ciebie ❤️ widać, że mimo bólu to piękna ,ceremonia albo ,festiwal (ja tak to nazywałam)teraz Świat będzie jeszcze piękniejszy! pełniejszy i niezapomniany❤️To cudne narodziny dla Waszej wspaniałej całej 3ki ❤️🌪️❤️ gratulacje

Gratulacje dla was obojga i witaj na świecie, Jagger! ❤️❤️❤️ czytamy.

My również przesyłamy gratulcję dla świeżo upieczonych rodziców!

Zobacz także: Aggie z "Prince Charming" zdradziła płeć dziecka. Pokazała nagranie