Uwielbiana gwiazda ogłosiła radosne wieści. Posypały się gratulacje
Katarzyna Ucherska, znana z wielu hitowych seriali i z udziału w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", pochwaliła się radosną nowiną. Celebrytka przyjęła oświadczyny od swojego ukochanego. Do sieci trafiły piękne kadry, a w sekcji komentarzy pojawiła się lawina gratulacji.
Katarzyna Ucherska zdobyła popularność dzięki rolom w takich produkcjach jak: "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Dziewczyny z Lwowa". Aktorka ukończyła Akademię Teatralną i spełnia się na deskach teatru, występując w spektaklach takich jak "Dziewice i mężatki" czy "Genomgnom". Szerokiej publiczności dała się jednak poznać przede wszystkim w 2022 roku, kiedy została uczestniczką popularnego programu "Twoja twarz brzmi znajomo".
Katarzyna Ucherska zaręczyła się. Do sieci trafiły piękne kadry
Katarzyna Ucherska przekazała dziś radosne wieści - w jej życiu prywatnym nastał przełomowy moment. Aktorka zaręczyła się ze swoim ukochanym, Bartłomiejem. Jej narzeczony zawodowo zajmuje się podkuwaniem koni, dlatego pierwsze kadry z pierścionkiem powstały w towarzystwie tych dostojnych zwierząt.
Katarzyna z dumą prezentuje zaręczynowy pierścionek. Do romantycznych zdjęć aktorka dołączyła również emocjonalny wpis.
Wiosna zastała mnie na wzgórzu. On the top. No i w końcu pojęłam, czemu Beyonce tak drze japę w tej piosence Baby it’s youuuuuuu
Fala komentarzy pod zdjęciami z zaręczyn Katarzyny Ucherskiej. Posypały się gratulacje
Pod najnowszym postem Katarzyny Ucherskiej nie zabrakło reakcji ze strony internautów. Gratulacje przesłały również znane gwiazdy. Pojawiły się komentarze od Emilii Komarnickiej, Barbary Kurdej-Szatan, Ewy Gawryluk oraz Joanny Moro. Na wiele z nich odpisała sama aktorka, nie kryjąc przy tym wzruszenia.
Oooooo cudownie!
Gratulacje Gołąbki
Pięknie Cię widzieć taką szczęśliwą! Czysta radość, góry i Twoja wolność – bez zbędnych filtrów.
Zobacz także:
- To oni wystąpią w 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Lista uczestników
- Polsat ogłosił kolejną gwiazdę "Twoja twarz brzmi znajomo". To idolka generacji Z
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.