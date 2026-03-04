Katarzyna Ucherska zdobyła popularność dzięki rolom w takich produkcjach jak: "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Dziewczyny z Lwowa". Aktorka ukończyła Akademię Teatralną i spełnia się na deskach teatru, występując w spektaklach takich jak "Dziewice i mężatki" czy "Genomgnom". Szerokiej publiczności dała się jednak poznać przede wszystkim w 2022 roku, kiedy została uczestniczką popularnego programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Katarzyna Ucherska zaręczyła się. Do sieci trafiły piękne kadry

Katarzyna Ucherska przekazała dziś radosne wieści - w jej życiu prywatnym nastał przełomowy moment. Aktorka zaręczyła się ze swoim ukochanym, Bartłomiejem. Jej narzeczony zawodowo zajmuje się podkuwaniem koni, dlatego pierwsze kadry z pierścionkiem powstały w towarzystwie tych dostojnych zwierząt.

Katarzyna z dumą prezentuje zaręczynowy pierścionek. Do romantycznych zdjęć aktorka dołączyła również emocjonalny wpis.

Wiosna zastała mnie na wzgórzu. On the top. No i w końcu pojęłam, czemu Beyonce tak drze japę w tej piosence Baby it’s youuuuuuu ogłosiła we wpisie.

Fala komentarzy pod zdjęciami z zaręczyn Katarzyny Ucherskiej. Posypały się gratulacje

Pod najnowszym postem Katarzyny Ucherskiej nie zabrakło reakcji ze strony internautów. Gratulacje przesłały również znane gwiazdy. Pojawiły się komentarze od Emilii Komarnickiej, Barbary Kurdej-Szatan, Ewy Gawryluk oraz Joanny Moro. Na wiele z nich odpisała sama aktorka, nie kryjąc przy tym wzruszenia.

Oooooo cudownie! skomentowała Barbara Kurdej-Szatan.

Gratulacje Gołąbki napisała Ewa Gawryluk.

Pięknie Cię widzieć taką szczęśliwą! Czysta radość, góry i Twoja wolność – bez zbędnych filtrów. komentowali internauci.

