Nowa garderoba co sezon to już celebrycki standard. Jednak w Hollywood trendy mogą dotyczyć wszystkiego – od fryzury po… zabiegi medyczne. Rozprzestrzeniają się szybko, przez rozmowy w kuluarach, a wkrótce docierają do „zwykłych śmiertelników” i znajdują szerokie grono naśladowców.

Przygotowaliśmy podsumowanie newsów z ostatnich tygodni i wyłowiliśmy najbardziej wyraziste trendy w stylu życia na wyżynach elit.

Bliżej natury: Kylie Jenner

Czemu poświęcała się Kylie Jenner w ciepłe wrześniowe dni (poza randkami z nowym partnerem)? Kiedy media niemal w stu procentach skupiły się na relacjonowaniu czułości między influencerką i Timothée Chalametem, fani celebrytki dowiedzieli się z mediów społecznościowych o jej nowej wielkiej pasji: ogrodnictwie.

Przez ostatnie tygodnie celebrytka relacjonowała na Stories postępy swoich sadzonek, udowadniając, że uprawa owoców i warzyw nie musi kojarzyć się ze spokojną emeryturą. W ogrodzie Kylie obrodziły ogórki, bataty, arbuzy, truskawki i brzoskwinie, a w najbliższym czasie Jennerka spodziewa się zbiorów grejpfrutów.

Nowa pasja celebrytki spodobała się też jej dzieciom, Stormi i Aire, które spędzały z nią więcej czasu na świeżym powietrzu. Kylie dołączyła w ten sposób do coraz liczniejszego grona gwiazd, które chcą chować swoje potomstwo bliżej natury. Nie musiała w tym celu kupować rancza na końcu świata jak Chris Pratt czy Mark Wahlberg, wystarczyło że zaadaptowała teren wokół swojej rezydencji.

Angela Weiss/AFP/East News

Trend czy chwilowa moda? Trend! Zainteresowanie ekożywnością i życiem w stylu slow rośnie. Nawet nad Wisłą widać powrót do konceptu ogródków działkowych i coraz powszechniejsze adaptowanie balkonów na grządki.

Grzywka: Katie Holmes

Cięcie dla odważnych czy nowa moda w Hollywood? Na zmianę fryzury u progu sezonu jesień-zima zdecydowały się Katie Holmes (długa, lekka grzywka) i Rachel Weisz (grzywka retro z przedziałkiem).

Nie były pierwsze – moda na grzywkę szerzyła się w Hollywood od kilku miesięcy. Do tego cięcia powróciły w tym roku Michelle Williams, Reese Witherspoon i Julia Roberts. Nie wspominając nawet o Emily Ratajkowski, która z grzywką wkroczyła w zeszłą jesień i nadal nie znudziła się tym uczesaniem.

Trend czy chwilowa moda? Moda. U wielu osób grzywki wyglądają doskonale, ale nie oszukujmy się, to cięcie nie jest uniwersalne, a pozbycie się go wymaga wielu miesięcy cierpliwości.

Drogie badania na życzenie: Kim Kardashian

Nie zgadniecie jaka procedura medyczna stała się w LA hitem ostatnich tygodni! Nie, wcale nie chodzi o zabiegi odmładzające albo powiększanie ust czy kości policzkowych. Po całkiem sensownych badaniach genetycznych pod kątem chorób dziedzicznych, gwiazdy znalazły nową zdrowotną obsesję. Chodzi o rezonans magnetyczny całego ciała, któremu bez żadnych wskazań medycznych poddali się ostatnio Kim Kardashian i projektant Zac Posen.

Co ich do tego skłoniło? Być może hipochondria, być może moda, a może nagłośniony w mediach przypadek prezenterki Marii Menounos, u której rezonans wykrył rzadką formę nowotworu trzustki.

Ani Kardashian, ani Posenowi nic nie dolega, a lekarze przestrzegają sławnych i bogatych przed zbytecznymi badaniami, które mogą dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa i skłonić do ignorowania sygnałów wysyłanych przez ciało (albo wręcz przeciwnie, wywoływać niepotrzebny stres i dodatkową diagnostykę, gdy wykażą zupełnie nieszkodliwe zmiany).

Rezonans na życzenie to oczywiście spory wydatek. Klinika gwiazd, z której usług korzystała cała trójka życzy sobie za kompleksowy skan równowartość 11 tys. złotych. Drogo? Cenniki polskich placówek prywatnych nie uwzględniają badania całego ciała, a skan konkretnych organów wykonują w cenach między 500 a 2000 zł.

Trend czy chwilowa moda? Moda. Spontaniczny kaprys nie zastąpi zalecanej dla każdego pacjenta ścieżki: pilnowania kalendarza badań okresowych i diagnostyki zleconej na podstawie prawdziwych objawów, wywiadu medycznego i historii rodzinnej.

Koniec z używkami: Ben Affleck, Gisele Bundchen

Lista gwiazd, które na stałe rozstały się z papierosem jest długa: od Jennifer Aniston po prezydenta Obamę. Nie wszystkim jednak udało się wkroczyć w epokę nowoczesności i pozbyć nałogu, który (zwłaszcza w USA) odchodzi w zapomnienie.

Wygląda na to, że teraz przyszła kolej na Bena Afflecka, którego gorące uczucie ponownie połączyło z Jennifer Lopez. Artystka, która słynie ze zdrowego trybu życia, już w czasie pierwszego narzeczeństwa z aktorem bardzo skarżyła się na jego nałogi: skłonność do picia i towarzyszący mu nieustannie smród papierosów. Gdy para się zeszła, Jennifer znów zaczęła namawiać ukochanego na rzucenie nałogu.

Backgrid/East News

Affleck już wielokrotnie odchodził, po czym wracał do palenia, próbował też e-papierosów. Liczymy, że w końcu odniesie sukces! Dla osób palących całe życie, rzucanie najczęściej wymaga profesjonalnej pomocy lekarza i terapeuty. Tymczasowym rozwiązaniem dla silnie uzależnionych mogą być alternatywy o obniżonej szkodliwości, jak podgrzewacz GLO. Według badań opisanych w publikacji “Heat-not-burn tobacco products and cardiovascular risk reduction: A systematic review of randomized controlled trials”, podgrzewanie stanowi mniejsze niż tradycyjne palenie zagrożenie dla zdrowia układu krwionośnego.

O żonie aktora dużo pisano także w kontekście zupełnej abstynencji od alkoholu – niestety J. Lo niedawno założyła własną markę napojów procentowych i wycofała się z tych słów. Życie w trzeźwości zyskało jednak nową ambasadorkę: Gisele Bundchen. W ostatnim wywiadzie modelka wyznała, że zrezygnowała z napojów wyskokowych już w ubiegłym roku i jest bardzo zadowolona ze zdrowotnych efektów abstynencji. Brazylijka zwraca także uwagę na negatywne skutki kofeiny.

Trend czy chwilowa moda? Trend! Rezygnacji z palenia nie trzeba nikomu zachwalać (przemawia za tym i zdrowie i uroda!), a trzeźwy styl życia mocno trenduje w mediach społecznościowych. W Stanach coraz częściej mówi się też o modzie na kawę bezkofeinową i inne alternatywy dla popularnego napoju.

Przeprowadzka do Europy: Nicole Kidman, Sophie Turner

Media plotkarskie po obu stronach Oceanu rozgrzewają ostatnio kolejne doniesienia o rozstaniu Joe Jonasa i Sophie Turner oraz potencjalnie trudnej batalii sądowej o opiekę nad córkami. Konflikt jest trudny do rozwiązania, bo byli małżonkowie planują mieszkać na różnych kontynentach. Sophie bardzo chce wrócić do rodzimej Wielkiej Brytanii, a z dokumentów sądowych wynika, że przeprowadzka miała dotyczyć całej rodziny!

Evan Agostini/Invision/East News

Choć dla polskich gwiazd życie w Stanach nadal pozostaje marzeniem, wśród tych zagranicznych widać tendencję odwrotną. Szczególnie Brytyjczycy chętnie wracają do domu – od Idrisa Elby po Victorię Beckham.

Powodzeniem cieszą się też bardziej słoneczne kierunki… Minione wakacje spędzili nad Morzem Śródziemnym m. in. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Matt Damon czy Sofia Vergara. Na dłuższe pobyty Hollywood upatrzyło sobie Portugalię: wzorem Scarlett Johansson, Nicole Kidman kupiła w tym roku mieszkanie w Lizbonie. Z kolei Sharon Stone buduje dom na wybrzeżu, z dala od atrakcji turystycznych. Czyżby aktorki planowały portugalską emeryturę?

Trend czy chwilowa moda? Niestety trend. Niestety, bo amerykański sen o Starym Kontynencie winduje ceny nieruchomości. W Portugalii masowe inwestycje bogatych cudzoziemców doprowadziły nawet do protestów ulicznych. Do pozytywów na pewno można zaliczyć możliwość wypicia kawki stolik w stolik ze Scarlett Johansson…