Dagmara Kaźmierska zapowiedziała, że wyda oświadczenie w sprawie swojej mrocznej, kryminalnej przeszłości. Dziennikarze ujawnili zapisy z akt, jak Dagmara Kaźmierska znęcała się nad kobietami, które były zatrudnione w jej agencji towarzyskiej. Póki co jednak, zamiast wydać oświadczenie, "Królowa życia" wyjechała na wakacje z synem. Conan Kaźmierski opublikował zdjęcie uśmiechniętej matki. Stara się zlekceważyć, to co wokół niej dzieje się w sieci?

Szczęśliwa Kaźmierska na wakacjach z synem

Kilka dni po tym, jak Dagmara Kaźmierska postanowiła wycofać się z programu "Taniec z Gwiazdami" do sieci trafił artykuł o szczegółach jej przestępczej przeszłości. Jak donosi Goniec.pl "Królowa życia" miała znęcać się nad swoimi pracownicami, zlecać gwałty, bić i gnębić psychicznie. Dagmara Kaźmierska początkowo unikała komentarza w sprawie skandalu. Po kilku dniach wydała jednak oświadczenie, a teraz przebywa na wakacjach z synem w Egipcie.

Conan Kaźmierski postanowił opublikować zdjęcie matki z wakacji. Dagmara Kaźmierska pozuje do zdjęcia uśmiechem.

Dagmara Kaźmierska odpierając ataki ze strony mediów, tłumaczyła się, że czuje się traktowana jak "najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miała popełnić". Zarzeka się, że prowadziła "klub towarzyski a nie miejsce do gnębienia kobiet". Zapisy w uzasadnieniu wyroku niestety nie świadczą na jej korzyść. Po pierwszym oświadczeniu, w którym zapowiedziała, że zabierze głos za jakiś czas, Dagmara Kaźmierska o aferze wypowiada się jedynie lakonicznie odpisując na komentarze.

Mroczna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej wyszła na jaw w trakcie jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami". "Królowa życia" nie pojawi się w finale show, a produkcja "Tańca z Gwiazdami" zabroniła dziennikarzom pytać o Kaźmierską, jednocześnie nie odnosząc się do medialnego skandalu. Z platform streamingowych zniknęły programy z Kaźmierską oraz zrezygnowano ze zdjęć do drugiego sezonu jej autorskiego programu, który miał ponownie pojawić się na Polsacie.

Czy to definitywny koniec Dagmary Kaźmierskiej w show-biznesie? "Królowa życia" zapowiedziała, że za jakiś czas odniesie się do tego, co aktualnie wokół niej dzieje się w mediach.

