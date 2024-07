Urszula Radwańska skomentowała doniesienia tabloidów na temat sobotniej imprezy z okazji 30. urodzin Dawida Celta, ukochanego jej siostry Agnieszki. W poniedziałek rano media obiegły zdjęcia Radwańskiej, która jeden z warszawskich lokali opuszczała przy pomocy swojego chłopaka Piotra Gadomskiego.

Okazuje się, że Ula niewiele robi sobie z tych publikacji. Tenisistka skomentowała ten incydent na swoim profilu facebookowym:

Moi drodzy, po sobotniej nocy miewam się wyśmienicie, bo wielu z Was pytało jak się czuję... chciałam też pozdrowić wszystkich, którym się to nigdy nie przytrafiło, robiąc z tego news na pierwszą stronę gazety... a ja się po prostu cieszę, że mam tak silnego chłopaka, który stal się bohaterem:) - napisała Radwańska.

Do postu dołączyła zabawne zdjęcie, na którym widzimy Supermana, niosącego kobietę na rękach.

Brawo, Ula! Podoba nam się ten dystans!

Zobacz także

Zobacz też: Będzie ślub? Wiemy kiedy Agnieszka Radwańska i Dawid Celt powiedzą sobie „tak”!

Moi drodzy,po sobotniej nocy miewam sie wysmienicie,bo wielu z Was pytalo jak sie czuje...chcialam tez pozdrowic...

Posted by Urszula Radwanska on 1 grudnia 2015