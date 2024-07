1 z 11

Katy Perry kończy 31 lat! Naprawdę nazywa się Katheryn Elisabeth Hudson i cały świat usłyszał o niej, gdy 7 lat temu zaśpiewała "I Kissed the Girl". Od tego czasu wylansowała mnóstwo hitów, wylądowała na okładkach setek magazynów i podbiła nasze serca swoimi niezwykłymi stylizacjami. Bo Katy Perry wie, co to znaczy zrobić dobry show na scenie. Zobaczcie jej najciekawsze stylizacje - my lubimy tę z kośćmi do gry:)

