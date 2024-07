Edyta Górniak bez makijażu w drodze na zajęcia z jogi

1 z 11

Edyta Górniak ma za sobą bardzo intensywny tydzień. Wokalistka wciąż pracuje nad swoją kolejną płytą, a ostatnio przygotowywała się do wielkiego występu w "The Voice of Poland". Opłaciło się, bo gwiazda powaliła wszystkich na kolana. Przypomnijmy: Spektakularny występ Edyty w The Voice

Nic więc dziwnego, że Górniak dba o swoją formę. Nie jest tajemnicą, że Edyta jest wielką fanką jogi i regularnie ją uprawia - najchętniej w swojej ukochanej Azji. Ostatnio paparazzi przyłapali wokalistkę w drodze na zajęcia z jogi w Warszawie.

Diwa w codziennym wydaniu również prezentowała się okazale. Szare legginsy, czerwona koszulka, obszerny sweter i modne okulary - to jej jesienny zestaw na takie okazje. Oprócz tego na nogach miała ciepłe buty EMU z futerkiem. Najwidoczniej Edyta poczuła już pierwsze mrozy. W ręku Górniak trzymała laptopa, z którego słuchała muzyki. Ciekawe, czy nastrajała się do zajęć, czy ze słuchawek płynęły dźwięki jej nowych przebojów?

Tak Edyta Górniak wyglądała w drodze na zajęcia z jogi: