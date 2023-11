W nowych odcinkach "M jak miłość" Ula (Iga Krefft) zdradzi Bartka (Arkadiusz Smoleński)! Choć nowe odcinki serialu pojawią się na antenie telewizyjnej Dwójki dopiero po wakacjach, to już teraz wiemy, że kolejnym sezonie nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji! Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w nowej serii znów pojawi się Aneta (Ilona Lewandowska) i Michał Ostrowski (Paweł Deląg), a Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) będą szykować się do ślubu. Okazuje się, że w "M jak miłość" dojdzie również do zdrady!

Reklama

To koniec małżeństwa Uli i Bartka?

Pod koniec ostatniego sezonu "M jak miłość" doszło do ślubu Uli i Bartka. I choć jeszcze dzień przed tym wydarzeniem nie było pewne, czy Mostowiakówna w ogóle chce być ze swoim narzeczonym, to ostatecznie para ślubowała sobie miłość i wierność małżeńską. Niestety, jak informuje portal superseriale.se.pl z tą wiernością Uli w nowych odcinkach będzie różnie... Okazuje się bowiem, że świeżo upieczona żona Bartka zdradzi go z byłym chłopakiem! Portal donosi, że Janek spotka się z Ulą i namiętnie ją pocałuje! Jak zareaguje Mostowiakówna? Odwzajemni pocałunek. Po namietnych chwilach Janek zostawi zdezorientowaną Ulę...

Co wydarzy się dalej? Czy Ula powie Bartkowi, że go zdradziła z byłym ukochanym? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Wy również nie możecie się doczekać?

Ula zdradzi Bartka.

fot. MTL Maxfilm

Mostowiakówna będzie miała romans z Jankiem?

Instagram