Ula Dębska i Wojtek Jeschke razem debiutują na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". Na Instagramie aktorki można zauważyć, że ma ona świetną relację zarówno z Wojtkiem, jak i jego bratem Jackiem Jeschke. W rozmowie z Party.pl Ula Dębska wytłumaczyła dlaczego zależy jej na kontakcie z dwoma braćmi:

Jacek czasami wpada do nas zobaczyć jak nam idzie i vice versa my idziemy do nich, więc ta relacja jest super. Dzisiaj właśnie zaczął mnie poprawiać. To jest fajne, bo Wojtek widzi jedno, Jacek widzi drugie (...) Łapię się na tym, że jak się konsultujemy między sobą co byśmy chcieli pokazać, to też chcę żeby Jacek wiedział.