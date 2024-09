Marcin Hakiel i jego ukochana spodziewają się dziecka. Ich radość jest na tyle duża, że postanowili udać się na wywiad, aby porozmawiać o zbliżającym się porodzie i przyszłości. Niestety po wyjściu ze studia Marcin Hakiel został zaatakowany i wówczas mówiło się, że incydent miał miejsce na oczach ciężarnej Dominiki. Teraz okazuje się, że to nieprawda! Ukochana tancerza zabrała głos w sprawie.

Reklama

Dominika Serowska o ataku na Marcina Hakiela

Marcin Hakiel i Dominika Serowska spodziewają się dziecka, jednak póki co nikt nie wie czy będzie to syn czy córka. Dla tancerza będzie to już trzecia pociecha, natomiast dla Dominiki rola mamy będzie całkowitą nowością. Niedawno para udała się na rozmowę z dziennikarzem Mateuszem Hładkim i wówczas okazało się, że za niespełna dwa tygodnie fani pary dowiedzą się czy kobieta nosi pod serem syna czy córkę. Niestety piękny dzień przerwał atak na Marcina Hakiela pod studiem "Dzień dobry TVN".

Miałem dzisiaj nieprzyjemną sytuację pod studiem 'Dzień dobry TVN'. Przypadkowy przechodzień stwierdził, że mnie uderzy. Złożyłem wyjaśnienia na komisariacie i pojechaliśmy z Dominiką na lody. Czuję się OK, dzięki - powiedział w rozmowie z SE.pl Marcin.

Artur Zawadzki/REPORTER EastNews

Teraz milczenie przerwała ukochana Marcina Hakiela. Okazuje się, że Dominika nie widziała całego zajścia, a o sytuacji dowiedziała się już po fakcie.

To nie do końca było na moich oczach, Marcin był wtedy w drodze do samochodu, odnieść nasze rzeczy i wrócił po mnie po całym incydencie, więc dowiedziałam się po fakcie. Jest mi bardzo przykro z powodu takiej sytuacji, bo po miłym wywiadzie i spędzonym czasie, spotkała nas taka nieprzyjemność. Trzeba uważać na siebie nawet w biały dzień, ale panowie ochroniarze stanęli na wysokości zadania i złapali sprawcę - wyjawiła Dominika w rozmowie z Kozaczkiem.

fot Artur Zawadzki/Reporter

Na szczęście tancerzowi nic się nie stało, a sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów ścigania. Marcin Hakiel nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i niedługo po zaistniałej sytuacji zabrał ukochaną na lody.

Czekacie na informację o płci dziecka Marcina i Dominiki?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Marcin Hakiel i Dominika są zaręczeni. O wszystkim poinformował dziennikarz TVN-u