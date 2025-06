Oliwia Dziatkiewicz – również uczestniczka programu "Warsaw Shore" oraz partnerka Jeza – zdecydowała się zabrać głos. Po kilku miesiącach milczenia wyjawiła, jak czuje się w nowej rzeczywistości.

Jeremiasz "Jez" Szmigiel zyskał popularność jako uczestnik programu "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". 15 lutego 2025 roku, w wieku 30 lat zmarł, w tragicznych okolicznościach. Oficjalna informacja o jego śmierci została opublikowana dzień później – 16 lutego – na profilu programu "Warsaw Shore" w mediach społecznościowych. Fani programu i znajomi Jeza BYLI zszokowani tą wiadomością. Jego ukochana wydała oświadczenie, w którym przyznała, że Jez chorował na depresję. Po kilku miesiącach ciszy, Oliwia odezwała się ponownie do fanów. Okazuje się, że przez miesiące uczestniczyła w terapii, aby móc oswoić się z nową rzeczywistością.

Hej kochani. Nawet nie wiecie, jak mi się dziwnie gada do telefonu. Mam bardzo dużo wiadomości wspierających i jestem bardzo wdzięczna za ludzi, których mam koło siebie - rodzinę, przyjaciół, was! Za mną miesiące terapii, uznałam, że też należy Wam się ogólna wiadomość. Widzę Waszą troskę, więc nie chciałabym, żebyście się martwili. Miesiące terapii za mną, staram się wychodzić do ludzi, bo te miesiące były okropne. Nie byłam w stanie wychodzić do ludzi, ale trzeba wychodzić na przekór ze swojej strefy komfortu. (...) Jest to ciężkie, nie wiedziałam, że taki ból mnie w życiu czeka, ale staram się powoli wstawać

wyjawiła Oliwia.