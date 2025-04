Program "Warsaw Shore" od lat cieszy się popularnością, choć jednocześnie budzi spore kontrowersje. Ostatnio o formacie zrobiło się naprawdę głośno za sprawą śmierci jednego z uczestników. Tragedia przez wiele dni budziła w mediach ogrom emocji, tym bardziej, że niewiele wcześniej Jeremiasz brał udział w kolejnym sezonie show. Wiadomo już, że MTV nie wyemituje tych odcinków, a co z kolejnymi?

Reklama

"Warsaw Shore" zniknie z anteny?

Nagła śmierć Jeremiasza "Jeza" Szmigla wywołała ogromne emocje wśród opinii publicznej. Okoliczności tej tragedii długo rodziły szereg spekulacji, a pozostali uczestnicy, poza pożegnaniem, niechętnie zabierali głos. Choć śledztwo prokuratury pozwoliło wykluczyć, by do śmierci Jeza przyczyniły się osoby trzecie, nadal nie podano do opinii publicznej dokładnej przyczyny.

Tymczasem stacja MTV zadecydowała o nieemitowaniu najnowszego sezonu "Warsaw Shore", w którym Jeremiasz wziął udział niedługo przed śmiercią. To z kolei zaczęło rodzić pytania o przyszłość programu. W rozmowie z naszą reporterką głos w tej sprawie zabrała Ewel0na, która przez wiele lat sama była uczestniczką, a ostatnio pełniła rolę bossa. Jak podkreśliła, produkcja nie zamierza całkowicie rezygnować z show.

Dalej będziemy nagrywać nasze projekty, nie poprzestajemy na tym, co było

Ewel0na zapowiedziała również kilka istotnych zmian. Co jakiego nam zdradziła? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

Jeremiasz Jez Szmigiel Instagram/jez_ws

Reklama

Zobacz także: Laluna pożałowała jednej z ostatnich poprawek: "Ciężko to wszystko przeszłam"