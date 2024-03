Już za moment rozpocznie się wielkanocny odcinek "Tańca z gwiazdami". Od samego rana uczestnicy są obecni na planie, gdzie dopracowują ostatnie już rzeczy. Nielicznym udało się znaleźć chwilę, by odezwać się w mediach społecznościowych do fanów. Dagmarze Kaźmierskiej jednak się to udało, ale chyba nikt nie spodziewał się, że... będzie przepraszać Marcina Hakiela!

Dagmara Kaźmierska publicznie przeprosiła Marcina Hakiela

O godzinie 20:00 Polsat rozpocznie transmisję najnowszego odcinka "Tańca z gwiazdami", który zresztą już na początku tygodnia zdążył wywołać niemałą aferę. Internauci byli bowiem oburzeni decyzją produkcji, która postanowiła nie rezygnować z live'a w Wielkanoc. Tak więc dziś już z samego rana uczestnicy zebrali się w studiu, gdzie spędzili czas na ostatnich już próbach.

Mimo natłoku pracy, Dagmara Kaźmierska znalazła chwilę, by odezwać się do fanów w mediach społecznościowych. Udostępniła swoje zdjęcie z Marcinem Hakielem, przy którym znalazła się wyraźna zachęta do oddawania głosów na ich duet! Nieco niżej natomiast gwiazda TTV zwróciła uwagę na pewien szczegół, a dokładniej na... dwa różne wyrazy twarzy. Marcin wydaje się poważny i skupiony, natomiast na jej buzi maluje się szeroki uśmiech. Postanowiła więc przeprosić za to tanecznego partnera.

Trochę nasze miny się różnią? Nie sądzicie? Sorki Marcinku

Mamy nadzieję, że podczas transmisji na żywo również na twarzy Marcina pojawi się uśmiech. Już nie możemy doczekać się, aż przekonamy się, jaki tym razem taniec zaprezentują Dagmara i Hakiel. Myślicie, że jurorzy znów ich nie oszczędzą?

