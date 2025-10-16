Diane Keaton nie żyje! Rodzina ujawnia poruszającą przyczynę śmierci

Reklama

Diane Keaton zmarła 11 października 2025 roku. Miała 79 lat. Informację o jej odejściu potwierdzono w komunikacie przekazanym magazynowi „People”. Jak ujawniono, aktorka odeszła w Kalifornii, będąc w otoczeniu swoich najbliższych.

Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki

Rodzina Diane Keaton poinformowała, że bezpośrednią przyczyną śmierci aktorki było zapalenie płuc. Ta wiadomość została podana w oficjalnym oświadczeniu dla magazynu „People”, które ukazało się kilka dni po jej śmierci. Komunikat przekazano w imieniu najbliższych, którzy podkreślili, jak wielkie znaczenie miało dla nich wsparcie otrzymane od fanów i przyjaciół. W komunikacie rodzina Diane Keaton wyraziła głęboką wdzięczność za ogrom miłości i wsparcia, który spłynął do nich po śmierci aktorki.

Rodzina Keaton jest bardzo wdzięczna za niezwykłe wiadomości miłości i wsparcia, które otrzymali w ciągu ostatnich kilku dni w imieniu ich ukochanej Diane, która zmarła na zapalenie płuc 11 października
czytamy w oświadczeniu.

Według zagranicznych źródeł rodzina Diane Keaton długo nie chciała mówić o stanie aktorki.

Rodzina Diane Keaton zaapelowała do fanów

Rodzina Keatonów nie tylko podziękowała za wsparcie, ale również zwróciła się do fanów z propozycją uczczenia pamięci Diane w symboliczny sposób. W oświadczeniu przypomniano, że aktorka kochała zwierzęta i aktywnie wspierała społeczność bezdomnych. W związku z tym bliscy zaproponowali, aby oddać jej hołd poprzez darowizny na rzecz lokalnego banku żywności lub schroniska dla zwierząt. Jak podkreślono, taki gest byłby „wspaniałym i bardzo cenionym hołdem dla niej”.

Kochała swoje zwierzęta i niezłomnie wspierała społeczność bezdomnych, więc wszelkie darowizny na rzecz lokalnego banku żywności lub schroniska dla zwierząt byłyby wspaniałym i bardzo cenionym hołdem dla niej
czytamy.

Hollywood w żałobie po śmierci Diane Keaton

Diane Keaton była jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek swojego pokolenia. Zdobyła Oscara w 1978 roku i przez dziesięciolecia zachwycała widzów na całym świecie swoimi rolami filmowymi. Jej kariera i osobowość zyskały sympatię milionów fanów. Śmierć aktorki to ogromna strata dla świata kina, ale także dla tych, którzy cenili jej działalność społeczną i wrażliwość na potrzeby innych.

