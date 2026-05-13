Kilka dni temu media obiegła przykra wiadomość o nagłej śmierci córki Mariusza Węgłowskiego - aktora znanego między innymi z roli w serialu "Policjantki i policjanci" czy udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Teraz jeden z portali nieoficjalnie podał przyczynę śmierci 24-latki.

Rodzinę Mariusza Węgłowskiego dotknęła ogromna tragedia - zmarła jego córka, Nikola Węgłowska, która miała zaledwie 24 lata. Informację o jej śmierci przekazano w nekrologu, a uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach na Dolnym Śląsku. Agencja Studio ABM pisała w mediach społecznościowych: "Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe".

W przestrzeni medialnej pojawiają się liczne doniesienia dotyczące tej sprawy, jednak jak podkreślają źródła, rodzina nie ujawniła żadnych szczegółów dotyczących okoliczności śmierci Nicoli Węgłowskiej.

Nieoficjalne przyczyny śmierci Nikoli Węgłowskiej

Portal "Super Express" nieoficjalnie ustalił, co mogło doprowadzić do nagłej śmierci córki popularnego aktora. Jak podaje redakcja, informację miał przekazać jeden z mieszkańców miejscowości, w której pochowano Nikolę Węgłowską. Z przekazanych doniesień wynika, że przyczyną miała być nagła choroba, która pojawiła się niespodziewanie i w krótkim czasie doprowadziła do tragedii. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez rodzinę.

Znałem Nikolę kilka lat, jeszcze z czasów szkoły podstawowej. Dawno jej nie widziałem, ale słyszałem, że powodem jej śmierci była choroba układu krążenia ujawniło źródło Super Expressu.

