Dzieci pójdą do szkoły w wakacje, by odpracować zaległości?! Jest komentarz ministra edukacji! 

Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 powiedział, kiedy starsi uczniowie będą mogli wrócić do szkół. Minister edukacji i nauki odpowiedział również na pytanie o możliwość wprowadzenia dodatkowych lekcji podczas wakacji. Czy dzieci będą musiały odrobić zaległości w nauce na zajęciach, które mogłyby się odbyć w przerwie wakacyjnej? Jest komentarz Przemysława Czarnka!

Będzie nauka w wakacje?

Podczas ostatniej konferencji prasowej minister zdrowia zapowiedział, że już od 26 kwietnia w części Polski rozpocznie się stopniowe luzowanie obostrzeń. Od najbliższego poniedziałku nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 zostanie przywrócone w województwach:

podlaskim

podkarpackim

warmińsko-mazurskim

lubelskim

pomorskim

lubuskim

świętokrzyskim

mazowieckim

kujawsko-pomorskim

zachodniopomorskim

małopolskim

Teraz minister edukacji zdradził, kiedy również starsi uczniowie będą mogli wrócić do szkół! Czy stanie się to jeszcze przed końcem roku szkolnego?

Maj jest tym miesiącem, od kiedy wszystkie dzieci i młodzież mają szansę już wrócić do szkoły jeśli utrzyma się ta tendencja spadkowa jaką widać obecnie w statystykach koronawirusowych- Przemysław Czarnek mówił na antenie Polskiego Radia 24.

Przemysłasz Czarnek odniósł się również do pomysłu na wprowadzenie dodatkowych zajęć, podczas których uczniowie mogliby nadrobić zaległości w nauce- zajęcia mogłyby się odbyć podczas wakacji. Co na to minister edukacji?

Nie przewidujemy zajęć podczas wakacji. Nie chcemy burzyć roku szkolnego. Wakacje są po to żeby odpocząć od nauki. Spokojnie od września będziemy nadrabiać te zaległości- powiedział Przemysław Czarnek.

Przypominamy, że Przemysław Czarnek już kilka tygodni temu zdradził, jak ma wyglądać nadrabianie zaległości w nauce przez uczniów.

Zobacz także: Komunie w maju zostaną odwołane? Jest komentarz ministra zdrowia. Odniósł się również do wesel!

Przemysław Czarnek zapewnił, że dzieci nie będą musiały chodzić do szkoły w wakacje.

East News

Minister edukacji zdradził również, że być może w maju wszyscy uczniowie będą mogli wrócić do nauczania stacjonarnego.