Lockdown w Polsce. Kiedy powrót do szkół? Oto jak dzieci odpracują braki w edukacji. Minister edukacji komentuje

Przemysław Czarnek w najnowszym wywiadzie skomentował ostatnie doniesienia dotyczące szkół i zdradził, czy naprawdę jest szansa, że w kwietniu uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego. Minister edukacji i nauki zdradził przy okazji, jaki ma pomysł na odpracowanie braków w edukacji. Po powrocie do szkół dzieci będą miały więcej lekcji? Sprawdźcie, co powiedział Przemysław Czarnek!

Dzieci muszą odpracować braki w edukacji?

W związku z lockdownem w Polsce wszyscy uczniowie do 18 kwietnia mają obowiązkowe nauczanie zdalne. Do tego czasu szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte. Ostatnio wiceminister edukacji i nauki zdradził, że być może już kwietniu dzieci będą mogły wrócić do nauki stacjonarnej, ale czy naprawdę jest na to szansa? Przemysław Czarnek w programie "Rozmowy niedokończone" w TV Trwam i Radia Maryja zdradził, czy uczniowie już wkrótce wrócą do szkół i jaki ma plan na odpracowanie braków w edukacji.

Mamy ogromną szansę na to, żeby jeszcze w kwietniu wrócić do opieki stacjonarnej nad dziećmi w przedszkolach, żłobkach, ale również mamy ogromną szansę na powrót do nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych. Mam nadzieję, że hybrydowo w całych szkołach podstawowych- wyznał minister edukacji i nauki. W kolejnych dniach będziemy informować opinię publiczną. Jest w dalszym ciągu szansa, duża szansa, abyśmy w kwietniu wrócili do nauki stacjonarnej- dodał.

Przemysław Czarnek zdradził przy okazji, jak ma wyglądać odpracowywanie braków w edukacji po nauczaniu zdalnym. Wszystko wskazuje na to, że uczniowie będą spędzać więcej godzin niż do tej pory.

Dokładamy na początek jedną godzinę dodatkową tygodniowo dla każdej klasy w każdej szkole z zakresu, który będzie ustalony przez dyrektorów danych szkół. Przeznaczyliśmy na to 187 mln złotych i tak będziemy funkcjonować przez pierwsze 10 tygodni. Następnie po konsultacji z rodzicami i dyrektorami szkół będziemy zwiększać liczbę godzin. Myśleliśmy o trzech takich godzinach w tygodniu- powiedział Przemysław Czarnek.

Waszym zdaniem wprowadzenie dodatkowych lekcji to dobry pomysł?

East News

Uczniowie będą spędzać w szkole więcej czasu niż dotychczas?