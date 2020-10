Uczniowie domagają się powrotu nauczania zdalnego! Minister ulegnie? Jest odpowiedź Dariusza Piontkowskiego

Minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski, skomentował protesty uczniów, którzy chcą wrócić do nauczania zdalnego. Co powiedział o dzieciach i młodzieży, którzy boją się o swoje zdrowie i apelują o zamykanie szkół? Czy Ministertwo Edukacij Narodowej wkrótce zareaguje na apele uczniów? Komentarz Dariusza Piontkowskiego rozwiewa wątpliwości w tej sprawie!

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa władze w Polsce wprowadziły wiele obostrzeń. Od minionej soboty w całym kraju została wprowadzona żółta strefa, w której m.in. obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa również na świeżym powietrzu. Na jednej z konferencji prasowych premier Mateusz Morawiecki przyznał, że zastanawia się również nad wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu szkół.

(...) Być może te zasady trzeba będzie zaostrzyć. Dzisiaj ponad 98 procent szkół funkcjonuje w miarę normalny sposób, ale również tam dostrzegam rosnącą absencję uczniołów. To oznacza, że być może znowu trzeba będzie dokonać pewnego ograniczenia, ale o tym zakomunikujemy w odpowiedznim czasie- mówił podczas spotkania z mediami.

Mimo zapowiedzi premier nie ogłosił jednak żadnych zmian dotyczących szkół i uczniów. W związku z tym dzieci i młodzież, którzy obawiają się nie tylko o swoje zdrowie, ale również o zdrowie swoich bliskich rozpoczęli tzw. #protestuczniowski. Hasztag ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych na polskim Twitterze.

My naprawdę się boimy, ten protest nie jest organizowany dla osób, które chcą przejść na nauczanie zdalne, bo jest to wygodniejsze. To nie jest śmieszna zabawa.

#protestuczniowski - czytamy na Twitterze.