Szkoły jednak zostaną zamknięte? Czy w związku z coraz większą liczbą przypadków koronawirusa dzieci wrócą do nauczania zdalnego? Jest komentarz premiera! Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej ogłosił, że od 10 października w całym kraju (z wyjątkiem stref czerwonych) zostanie wprowadzona żółtra strefa. To jednak nie koniec! Premier zapowiedział, że już za kilka dni ogłosi decyzje dotyczące działania szkół. Zobaczcie, co powiedział i kiedy poznamy wytyczne rządu!

Co ze szkołami?

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa chyba wszyscy rodzice, dzieci i nauczyciele zastanawiają się, czy wkrótce szkoły zostaną zamknięte a uczniowie wrócą do nauki zdalnej. Do tej pory władze zapewniały, że szkoły nie będą zamykane.

Koszt zatrzymania dzieci w domach jest dziś większym ryzykiem niż możliwe zakażenia w szkołach. Myślę tu przede wszystkim o kosztach psychicznych i rozwojowych dzieci. Pamiętajmy też, że gospodarka musi funkcjonować. Tylko wtedy działa służba zdrowia, gdy są środki na jej finansowanie- zaledwie kilka dni temu,w wywiadzie dla money.pl mówił Adam Niedzielski.

Teraz, kiedy liczba osób zakażonych przekroczyła 4 tysięce (4280 osób zakażonych, 76 ofiar śmiertelnych- dane z 8 października) władze nie są już tak pewne, że szkoły zostaną otwarte. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej ministra zdrowia i premiera jeden z dziennikarzy zapytał, czy w związku z tak niepokojącymi informacjami dotyczącymi zachorowań na koronawirusa będą zamykane szkoły. Jak odpowiedział Mateusz Morawiecki?

W sobotę zakomunikujemy bardzo dokładnie nasze decyzje dotyczące szkół- zapowiedział Mateusz Morawiecki. (...) Być może te zasady trzeba będzie zaostrzyć. Dzisiaj ponad 98 procent szkół funkcjonuje w miarę normalny sposób, ale również tam dostrzegam rosnącą absencję uczniołów. To oznacza, że być może znowu trzeba będzie dokonać pewnego ograniczenia, ale o tym zakomunikujemy w odpowiedznim czasie.

Wygląda więc na to, że 10 października, kiedy w cały kraju zostanie wprowadzona żółta strafa premier ogłosi kolejne decyzje, w tym decyzję dotyczącą szkół.

Myślicie, że dzieci wrócą do nauczania zdalnego?

Szkoły zostaną zamknięte?

East News

Premier zapowiedział, że wkrótce ogłosi zmiany dotyczące szkół.