W programie "The Voice Senior" uczestnicy bardzo często opowiadają swoje życiowe historie. Niektórzy z nich mają naprawdę dramatyczne przeżycia, o których z trudem mówią. W dzisiejszym odcinku 73-letni Władysław Jarecki podzielił się z widzami swoją historią. W rozmowie z Martą Manowską kominiarz wyznał, że był w sierocińcu i brak rodziny zaważył na jego późniejszych decyzjach. Zobaczcie, co zdradził!

73-letni kominiarz wyznał w programie, że został oddany do sierocińca niedługo po urodzeniu. To wpłynęła na całe jego życie!

Miałem trzy miesiące kiedy zostałem oddany do domu dziecka. Zawsze odczuwałem potrzebę przebywania w pomieszczeniach gdzie były instrumenty. Muzyka zawsze mnie intrygowała - wyznał szczerze pan Władysław Jarecki, przyznając, że już w dzieciństwie kochał muzykę.

Okazuję się, że muzyka towarzyszyła mu od dziecka, ale czasem była powodem ogromnych kłopotów. Jednak mimo wszystko miłość do śpiewania wygrała i towarzyszy mu przez cały czas:

Niestety pobyt w sierocińcu i brak rodziny ukształtował jego charakter i sprawił, że mężczyzna nie potrafił docenić tego, co miał w życiu cenne:

Przeszedłem obok tego, co w życiu jest najpiękniejsze - rodzina. Nie zaznałem miłości z rodziny i tego nie potrafiłem dać. Tu przegrałem życie. Miałem wszystko co jest najpiękniejsze, najwspanialsze. Ale nie umiałem tego docenić. Wyszedłem po gazetę i już mnie nie ma 20 lat... -na koniec podsumował swoje życie Władysław Jarecki w "The Voice Senior"!