Ewa Niespodzianka, była uczestniczka "Top model" pochwaliła się na swoim Instagramie szczęśliwą nowiną. Młoda, 19-letnia, modelka jest w ciąży. Na dowód zamieściła nawet zdjęcie USG dziecka! Na uwagę zasługuje opis, który pojawił się pod zdjęciem...

Modelka przywitała się w poście w imieniu swojego dziecka. Taki rodzaj opisów jest coraz częściej spotykamy, a zdjęcia USG, jako informacja o ciąży to już klasyka! Ewa napisała:

Cześć mamo i tato. Przed Wami nowy rozdział w życiu Troszkę się rozpycham na lewo i prawo, ale uwielbiam robić fikołki w Twoim brzuszku. Może będę piłkarzem albo bokserem? Słyszę codziennie głos tatusia jak mówi do brzusia, czyta mi różne bajki ???? i opowiada jak minął jego dzień w pracy to jest przeurocze! Czuję Wasze dłonie na brzuszku, słyszę Wasz śmiech, a co najważniejsze : czuje, że się kochacie! ♥ Tatuś sobie dzielnie radzi z NASZYMI zachciankami i nawet nie słyszę, żeby coś marudził! hihi ☺ Ale mam fajnych rodziców ☺

Wzruszający opis rozczulił fanów Ewy. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami dla przyszłej mamy:

Jednak pojawiły się też krytyczne głosy. Internauci podkreślają, że jest to zbyt młody wiek na macierzyństwo. Fani jednak bronią Ewy pisząc:

a to jak ktoś nie ma matury czy studiów to nie może mieć dzieci?

ale po co od razu obrażać kogoś przez pryzmat instagrama... ma 19 lat to wstawia co chce jest już pełnoletnia wiec sama jest odpowiedzialna za to co wstawia na profil

ja szybko zostałam mama i przed 30 będę korzystać z życia jak moje dziecko będzie już duże, nic straconego ???? a po 2 jak ktoś nigdy nie był typowym imprezowiczem nie ma czego żałować ????