Kuba Wojewódzki od dłużeszgo czasu spotyka się z piękną modelką Renatą Kaczoruk. Zakochani nie obnoszą się ze swoją miłością, ale ukochana showmana bardzo go wspiera. Ostatnio na Instagramie pochwaliła się zdjęciem, z którego ewidentnie wynika, że czuje się świetnie u boku "króla TVN-u". Zobacz: Dziewczyna Wojewódzkiego już poczuła się jak królowa. Udowodniła to jednym zdjęciem

Gwiazdor TVN-u wielokrotnie słyszy pod swoim adresem zarzuty, że spotyka się z za młodymi kobietami i powinien już odejść z telewizji. Dziennikarz długo na słowne zaczepki nie odpowiadał, ale w końcu postanowił zabrać głos.

W swoim najnowszym felietonie w "Chimerze" ustosunkował się do wszystkich zarzutów odnośnie jego wieku i kariery w show-biznesie. Wojewódzki przyznaje, że metryka wypominana była mu nawet wtedy, kiedy nie miał skończonych 30 lat. Ma on jednak na to swoją teorię:

Pierwszy raz o tym, że jestem za stary usłyszałem od producentów programu „Hallogra!my” w Polsacie. A byłem przed trzydziestką. Następnie swoją starością opanowałem ten show na kilka lat. Potem ten sam wyrok padł od dyrektora telewizyjnej Jedynki, ale o nim krążyły pogłoski, że interesuje go tylko kadra „Roweru Błażeja”. A ja miałem koło trzydziestki i dupę zorientowaną na inne zadania. Dziś słyszę to codziennie. Za stary na telewizję, na takie ciuchy, na taką dziewczynę, na taki wygląd, na takie zachowanie, za stary na wszystko, za wszystko. Młodzież mnie nie chce, bo w sposób straszny przypominam im, że w wielu przypadkach są starsi ode mnie. Bo ton tej dyskusji nadają właśnie oni, bezkompromisowe dzieci internetu. Matki i ojcowie współczesnego hejtu, nienawidzący każdego, kto się urodził przed nimi.Zawsze będę powtarzał i do znudzenia przypominał słowa, które wytyczyły moją ponad półwieczną obecność tu i teraz. Jestem zbyt młody, aby być stary.

