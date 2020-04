Tym nagraniem Blondino z "Hotel Paradise" rozkochał w sobie fanki. "Idealny na męża!"

Blondino cieszy się ogromną sympatią żeńskiej części widowni "Hotelu Paradise", czego dowodem są komentarze na jego profilu. Uczestnik opublikował krótkie wideo, na którym pokazał jak rusza się w rytm latynoskich hitów. Na reakcję nie trzeba było długo czekać:

Faktycznie jest takim dobrym tancerzem?

Blondino z "Hotel Paradise" zachwycił internautki

Gwiazdy jak tylko mogą starają się umilać czas na kwarantannie nie tylko sobie ale również swoim odbiorcom. Z pozytywnym odzewem spotkało się m. in. zdjęcie Joanny Liszowskiej, która zapozowała do zdjęcia bez wcześniejszych przygotowań, pokazując się bez makijażu oraz prezentując siwiejący odrost. Szał na Instagramie zrobiło również nagranie Blondino ze spaceru z psem. Uczestnik "Hotelu Paradise" podczas krótkiego wyjścia z pupilem zatańczył do latynoskich rytmów:

Wasze psy też lubią tańczyć??🐶 Nas trochę poniosło, pytanie kogo bardziej🌳 - napisał

Jego nagranie spotkało się z pozytywnym odzewem szczególnie damskiej części internautów. Dziewczyny były zachwycone ruchami Blondino, twierdząc że też chętnie z nim by potańczyły. Pod jego wpisem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy nie tylko odnośnie zamieszczonego filmiku, ale również na temat osobowości, którą pokazał w programie:

- Latino jesteś super człowiekiem i ten pozytywizm, mega świetny facet z Ciebie👏👏👏

- Idealny na męża🙄

- Jejku, jaka ty energia pozytywna bijesz aż mogę Cię oglądać bez końca. Ps. Tez lubię takie muzyczne klimaty

- Super pozytywny facet😊😊😊👏👏👏

- no no Blondino jakie kocie ruchy 😂❤

- Jesteś najlepszy!❤️ Wnosisz najwięcej pozytywnej energii i radości, tak trzymaj!👏

- W takim towarzystwie też by mnie poniosło🔥😍

- Ale ty się ruszasz 🔥❤️

A Wy jak umilacie sobie czas w domu?

Tym nagraniem Blondino z "Hotel Paradise" rozkochał w sobie fanki. Też lubicie latynoskie rytmy?

Blondino bardzo szybko zyskał sympatię widzów po dołączeniu do ekipy "Hotelu Paradise".