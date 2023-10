Krzysztof Skiba zaledwie kilka dni temu wziął ślub. Dokładnie 19 sierpnia popularny muzyk i jego partnerka powiedzieli sobie "tak". Teraz zakochani w rozmowie z Party.pl odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących ich związku. O co się kłócą i czy nie obawiali się, że różnica wieku może być dla nich przeszkodą? Szczere wyznanie Karoliny Skiby!

Związek Krzysztofa Skiby i Karoliny (wówczas jeszcze Kempińskiej) od samego początku wbudzał ogromne emocje wśród mediów i internautów. Początkowo para musiala mierzyć się ze sporą krytyką, a internauci cały czas wypominali im różnicę wieku. Teraz Karolina Skiba w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy obawiała się, że 26 lat różnicy może być przeszkodą w ich związku. Żona Skiby zaskoczyła szczerym wyznaniem!

Ja jestem mega odpowiedzialna, mega czuła. Ja sobie zdaję z tego sprawę z tego, że za 20 lat będę się opiekować tym panem, czy za 30 lat- powiedziała Karolina Skiba. (...) Ja sobie zdaję z tego sprawę, to jest kwestia odpowiedzialności, ale tak samo może być mając faceta w moim wieku- może mieć wypadek, trafi na wózek to ja mam wtedy powiedzieć "sorry jesteś na wózku"? To jest kwestia tego, że wiemy że kogoś kochamy, chcemy o niego dbać. Nie ważne, czy będzie zaraz starszy czy schorowany.