Julia Kamińska i Piotr Jasek rozstali się po 12 latach związku?!

Jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd w show-biznesie. Co więcej, Julia Kamińska zachwyca też wyglądem. Przez ostatnie lata gwiazda przeszła metamorfozę. Zmieniła nie tylko swoje podejście do życia, ale także... pomysł na karierę! Julia Kamińska to dziś nie tylko gwiazda „BrzydUli”, ale także scenarzystką i bizneswoman! Niedawno aktorka została uhonorowana za swoją pracę – odebrała Telekamerę. Podczas gali nie można było oderwać od niej wzroku. Julia wyglądała olśniewająco. Nic dziwnego, że aktorka, odbierając nagrodę za serial „BrzydUla 2” (gra w nim główną rolę i jest autorką scenariusza), zebrała tyle komplementów. „Wyglądała jak milion dolarów”, „Najlepsza stylizacja wieczoru”, „W niczym nie przypomina swojej serialowej bohaterki. Wow!”, zachwycali się internauci. Lubię siebie, lubię też to, jak wyglądam, ale mój wygląd to jedna z części składowych mnie i mojej siły. Mam 33 lata, jestem bardziej pewna siebie niż kilka lat temu, bardziej świadoma swoich mocnych stron. W tym sensie faktycznie przeszłam sporą metamorfozę – zdradziła w rozmowie z „Party” Kamińska. Jak tę wiedzę wykorzystuje? Ostatni rok należał do bardziej intensywnych w jej życiu. Po 11 latach przerwy serial „BrzydUla” wrócił na antenę TVN7. I znowu okazał się hitem. Losy Uli Cieplak, jej męża Marka Dobrzańskiego, Violi Kubasińskiej oraz innych bohaterów codziennie śledzi średnio ok. 800 tys. osób. Ekipa, którą kierują Julia Kamińska i jej partner, a zarazem główny scenarzysta serialu Piotr Jasek , nie zwalnia tempa mimo kolejnych lockdownów. Praca w pandemii jest bardzo trudna: scenariusze trzeba przepisywać za każdym razem, kiedy ktoś choruje lub trafia na kwarantannę.W praktyce oznacza to ciągłe...