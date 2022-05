Julia Kamińska mocno skróciła włosy! Zobaczcie, jak prezentuje się w nowej fryzurze

Małgorzata Kożuchowska przez wiele lat była wierna jednej fryzurze. Aktorka nosiła krótkie, bardzo jasne włosy, ale ostatnio zdecydowała się na sporą zmianę w swoim wyglądzie. Od jakiegoś czasu Małgorzata Kożuchowska zapuszcza włosy, a jej nowa fryzura wzbudza sporo emocji wśród internautów. Fani namawiali ją ostatnio, żeby wróciła do "starej" krótkiej fryzury, jednak Małgorzata Kożuchowska najwyraźniej ich nie posłuchała... Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się nową fryzurą Małgorzata Kożuchowska nie tylko nie ścieła swoich włosów, ale postanowiła znacznie je przedłużyć! Podczas relacji na InstaStories pokazała się w zaskakującej fryzurze! Jak wygląda w bardzo dlugich włosach? Pomyślałam sobie wczoraj, a jeszcze za krótkie te włosy- mówiła aktorka. Dzisiaj tak jest. Co myślicie o tym? Na nagraniu gwiazda serialu "Rodzinka.pl" pozuje w naprawdę długich, blond włosach. Wygląda jednak na to, że to chwilowa zmiana związana z nową rolą Małgorzaty Kożuchowskiej. Zobaczcie, jak preznetuje się Małgorzata Kożuchowska! Waszym zdaniem powinna zapuszczać swoje włosy czy wolicie, jak nosi bardzo krótkie fryzury? Małgorzata Kożuchowska w długich włosach. Aktorka powinna wrócić do fryzury sprzed lat?