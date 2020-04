Zdjęcie Basi Kurdej-Szatan w płaszczu podsyciło plotki o ciąży! Widać brzuszek?

Basia Kurdej-Szatan pochwaliła się na Instagramie tajemniczym zdjęciem w płaszczu, pod którym doskonale można ukryć ciążowe krągłości i napisała, że dziś w jej rodzinie wyjątkowy dzień! W komentarzach fani znów spekulują na temat drugiej ciąży Basi Kurdej-Szatan. Zobaczcie, o co całe zamieszanie!

Aktorka tajemniczym zdjęciem opublikowanym na Instagramie wzbudziła sporą sensację. Pod fotografią w obszernym płaszczu zagadkowo napisała:

Niektórzy Internauci na podstawie zdjęcia aktorki podejrzewają, że jest w ciąży.

Takie informacje już od jakiegoś czasu pojawiają się w mediach, a jak wiadomo Basia Kurdej-Szatan chciała po raz kolejny zostać mamą, co zdradzała w wywiadach.

Staramy się już od 1,5 roku co najmniej, ale nie wychodzi… Może ta moja borelioza źle na to wpływa? Trudno powiedzieć. Hania również marzy o rodzeństwie. Jak miała sześć lat, to przez rok praktycznie codziennie pytała, kiedy będzie miała brata albo siostrę. Ona jest bardzo opiekuńcza, empatyczna i czuła i uwielbia młodsze dzieci, bardzo ładnie się z nimi bawi. Ewidentnie chce rodzeństwa. I my też tego chcemy. Oboje wiemy, że to piękne i ważne mieć rodzeństwo, i na pewno chcemy jej je dać… Mam nadzieję, że się uda – mówi gwiazda w rozmowie na blogu Anny Lewandowskiej „Baby by Ann”.