Anna Mucha organizuje baby shower Agnieszce Włodarczyk! Wiemy, co dla niej przygotowała!

To już pewne! Na początku marca Agnieszka Włodarczyk zrezygnuje z wszelkich aktywności zawodowych i zaczyna urlop macierzyński. Aktorka i jej partner, mistrz i rekordzista świata w triathlonie Robert Karaś już wkrótce powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Przyszła mama ma już mocno widoczny brzuszek i na razie czuje się bardzo dobrze. Mimo to zdecydowała, że końcówkę ciąży chce poświęcić na przygotowania do nowej, najważniejszej życiowej roli – mamy. Włodarczyk niedawno wyjechała na kolejne wakacje z ukochanym , ale wróciła do kraju, by przygotować się do zagrania swojego ostatniego spektaklu przed porodem.

Moi drodzy, może być śmiesznie! Ostatnie spektakle z moim udziałem w wersji XL odbędą się w Rzeszowie i Warszawie. (…) Więc… macie ostatnią szansę żeby zobaczyć mnie na scenie! - napisała na swoim Instagramie Agnieszka.

Anna Mucha przygotowuje baby shower Agnieszce Włodarczyk!

Fani Agnieszki będą mogli ją zobaczyć na scenie warszawskiego Palladium w sztuce "Przygoda z ogrodnikiem" 6 marca o godz. 17 oraz 7 marca aż w dwóch spektaklach : o godz. 17 i o godz. 20. Jak udało nam się dowiedzieć, będą to spektakle wyjątkowe i dla widzów, i dla samej Agnieszki! Powód? Okazuje się, że producentka spektaklu Anna Mucha i koledzy z teatru szykują dla Włodarczyk wielką niespodziankę! Jaką?

Chcemy podziękować Agnieszce za wszystkie zagrane spektakle i wręczyć prezent, który wkrótce bardzo jej się przyda. W rolę mamy trzeba wejść z przytupem, perfekcyjnie przygotowaną! Dlatego razem z całą ekipą zgotujemy jej baby shower na scenie, jakiego nie miał jeszcze nikt. Mam też dla Agi butelkę whisky, która... będzie musiała zaczekać! Przez najbliższe dwa lata godnie nabierze charakteru - mówi Party.pl Anna Mucha.

Jak udało nam się dowiedzieć, 7 marca podczas ostatniego spektaklu na widowni zasiądą ukochany Włodarczyk Robert Karaś i bliscy aktorki, którzy będą ją oklaskiwać. Wiadomo już, że dla Agnieszki przygotowano zastępstwo. Jej miejsce w spektaklu na czas urlopu macierzyńskiego zajmie gwiazda serialu "Na Wspólnej" Anna Korcz i to właśnie ona wyruszy z zespołem w trasę ze spektaklami po Polsce.

Agnieszka Włodarczyk wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą.

Anna Mucha i ekipa "Przygody z ogrodnikiem" przygotowują dla Włodarczyk pożegnalną niespodziankę. Takiego baby shower będą jej zazdrościć!