Joanna Kołaczkowska, znana i ceniona artystka kabaretowa związana m.in. z Kabaretem Hrabi, miała wystąpić w wiosennej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” produkowanego przez Polsat. Jak ustalił „Super Express”, propozycja udziału pojawiła się pod koniec ubiegłego roku.

Produkcji zależało na obecności Kołaczkowskiej w show, a informacje o jej możliwym udziale krążyły wśród pracowników programu. Jednak sama artystka odpisała na pytanie dziennikarzy, że informacja ta nie jest prawdziwa. Okazało się później, że powodem odmowy był jej stan zdrowia. Kołaczkowska była już wtedy zbyt osłabiona i skarżyła się na omdlenia. W związku z chorobą nowotworową nie była w stanie podjąć się intensywnego udziału w programie.

W miejsce Joanny Kołaczkowskiej do programu „Taniec z Gwiazdami” dołączyła Adrianna Borek, aktorka związana z Kabaretem Nowaki. Jej udział w show zakończył się ogromnym sukcesem – dotarła aż do finału i zajęła trzecie miejsce. Program wygrała influencerka Maria Jeleniewska.

Dla Borek był to wielki debiut w tanecznym show Polsatu, a jej występy zostały bardzo dobrze przyjęte przez publiczność i jurorów. Partnerował jej Albert Kosiński, który – jak donosi „Super Express” – miał wydobyć z niej prawdziwą taneczną energię.

W kwietniu bieżącego roku koledzy z Kabaretu Hrabi poinformowali opinię publiczną o poważnym stanie zdrowia Joanny Kołaczkowskiej. Miało to miejsce tuż przed startem nowej trasy kabaretu z programem „Potemowe piosenki”. W oświadczeniu czytamy:

Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami. Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka – nasza Aśka – niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór. Nie ukrywamy: dochód z tej trasy trafi na leczenie Joanny. Koszty są ogromne, a wsparcie – bezcenne

Po śmierci artystki szczegóły choroby ujawniła jej przyjaciółka, Beata Harasimowicz. To ona zdradziła, że Joanna Kołaczkowska zmagała się z nowotworem mózgu.

Znalazła się pod bardzo dobrą opieką lekarską (...). Operacja była natychmiastowa i na pewno były to najlepsze siły fachowe, jakie mogły być. I to, co można było zrobić ze strony medycyny, na pewno zostało zrobione

powiedziała w rozmowie z Światem Gwiazd.