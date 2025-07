Joanna Kołaczkowska zmarła w wieku 59 lat na raka mózgu. Choć otwarcie mówiła, że nie chce tradycyjnego pogrzebu z "księdzem i kadzidłem", została pożegnana podczas katolickiej mszy. Nabożeństwo odbyło się 20 lipca 2025 roku o godzinie 20:00 w Kościele franciszkanów przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

Mszę zorganizował ojciec Lech Dorobczyński, zaprzyjaźniony z artystką duchowny. Już wcześniej modlił się publicznie o zdrowie Kołaczkowskiej. Na plakacie informującym o nabożeństwie zamieszczono wzruszające słowa: „Dziękując za życie”.

Dziękujemy za to, że mieliśmy ten przywilej żyć w tych czasach, kiedy ona była tutaj na ziemi. Chcemy Ci podziękować za tę krystaliczną, czystą miłość i krystalicznie czystą radość, jaką nam dawała. Tak, że mogliśmy na chwilę zapomnieć o problemach własnych, o kłótniach w narodzie. Chcemy Ci podziękować za jej życie, Panie. Chcemy Ci podziękować za to, że ją wymyśliłeś. Za to, że nam ją dałeś. To tak fantastyczne Ojcze, że wymyśliłeś Aśkę. Co Ty masz w głowie, Boże, jak bardzo jesteś kreatywny

- mówił proboszcz.