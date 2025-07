Szokujące wyznanie po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Przyjaciółka ujawnia prawdę

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła zarówno jej bliskimi, jak i całym środowiskiem artystycznym. Znana przede wszystkim z występów w Kabarecie Hrabi artystka zmagała się z nowotworem mózgu. Tę informację przekazała przyjaciółka aktorki kabaretowej, Beata Harasimowicz, która udzieliła obszernego wywiadu niedługo po tym, jak ujawniono, że Kołaczkowska nie żyje.

Beata Harasimowicz, przyjaciółka Joanny Kołaczkowskiej, udzieliła szczerego wywiadu Mateuszowi Szymkowiakowi, w którym po raz pierwszy publicznie ujawniła szczegóły dotyczące choroby artystki. Jak wyznała, Joanna bardzo szybko trafiła do szpitala i natychmiast znalazła się pod opieką lekarzy. Poruszyła temat typu nowotworu, który do tej pory był tajemnicą.

Z opowieści Beaty Harasimowicz wynika, że po diagnozie Joanna natychmiast została objęta profesjonalną opieką medyczną. Cały proces leczenia był nadzorowany przez Dariusza Kamysa. Niestety, mimo szybkiej reakcji i pełnej mobilizacji lekarzy, nie udało się uratować życia artystki.

Harasimowicz podkreśliła, że wszystko, co mogło zostać zrobione, zostało wykonane. Walka była szybka, intensywna i niestety przegrana. Jej wyznanie ukazuje dramatyczne kulisy choroby Joanny Kołaczkowskiej i pozwala lepiej zrozumieć, przez co przeszła w ostatnich tygodniach życia.

Bardzo szybko trafiła do szpitala i znalazła się pod bardzo dobrą opieką lekarską. Nad wszystkim trzymał pieczę Kamol (przyp. red. - Dariusz Kamys). Operacja była natychmiastowa i na pewno były to najlepsze siły fachowe, jakie mogły być, i to, co można było zrobić ze strony medycyny, na pewno zostało zrobione. Nie wystarczyło

wyjaśniła przyjaciółka aktorki kabaretowej.