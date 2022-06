Kilka dni temu świat opłakiwał śmierć Luke'a Perry'ego, aktora znanego z hitowego serialu "Beverly Hills 90210". Luke Perry wcielał się w rolę uwielbianego przez kobiety Dylana. Zmarł w wieku 53 lat z powodu rozległego udaru mózgu. Niestety, teraz dotarła do nas kolejna smutna wiadomość o śmierci Jeda Allana, który również występował w "Beverly Hills 90210" - wcielał się w rolę Rucha Sandersa, ojca Seve'a, granego przez Iana Zieringa. Jed Allan nie żyje Jed Allan zmarł w wieku 84 lat, a o jego śmierci poinformował syn Rick Brown. Napisał na Facebooku: Przepraszam, że publikuję tak smutną wiadomość. Mój tata odszedł dzisiejszej nocy. Zmarł w spokoju, otoczony przez rodzinę i kochające go inne bliskie osoby. Z kolei jego serialowy syn napisał na Instagramie: To smutne usłyszeć, że odszedł kolejny kolega z serialu 90210. Miałem przyjemność pracować z Jedem Allanem w latach 94-99. Grał rolę Rusha Sandersa, ojca Steve'a. Wspaniały człowiek, będziemy za nim tęsknić. Wyświetl ten post na Instagramie. So sad to hear we've lost another 90210 castmate. I had the pleasure of working with Jed Allan from 94 to 99. He played Rush Sanders, Steve's father. Such a great guy to work with, he will be missed. #ripjedallan Post udostępniony przez Ian Ziering (@ianziering) Mar 10, 2019 o 10:15 PDT Na razie nieznane są przyczyny śmierci aktora. Jed Allan kariera i życie prywatne Jed Allan od zawsze marzył o karierze osoby publicznej. Początkowo rozważał zawód DJ-a, spikera radiowego lub sportowca. W końcu uzyskał dyplom na wydziale teatralnym w Waszyngtonie, a po studiach zaczął uczęszczać na castingi i przesłuchania. Pojawił się w takich...