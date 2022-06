Nie żyje 25-letni raper Big Scythe! 

Nie żyje 25-letni Aleksander Kosowski, syn znanego piłkarza „Wisły Kraków” Kamila Kosowskiego. O śmierci rapera nagrywającego pod pseudonimem Big Scythe poinformowały portale Interia oraz glamrap.pl. Co się stało? Dwa miesiące temu artysta mówił o swoich problemach ze zdrowiem.

Śmierć Aleksandra Kosowskiego wstrząsnęła polską sceną hip hopową, ale i środowiskiem sportowym. Aleksander Kosowski był synem Kamila Kosowskiego, legendarnego piłkarza Wisły Kraków oraz reprezentanta Polski. Przedstawiciele klubu pożegnali Aleksandra na Twitterze:

Aleksander Kosowski szerszej publiczności był znany jako raper Big Scythe, który od lat robił sporą karierę. Ma na swoim koncie udział w wielkich hitach Tymka, m.in. "Język Ciała" czy "Anioły i Demony". 27 maja wydał swój ostatni singiel "Jedyne bodźce".

22 kwietnia Aleksander pisał na swoim Facebooku o problemach zdrowotnych, przez które musiał zrezygnować z nagrywania:

hejka wariaty, zgodnie z obietnicą wlatuje post. po pierwsze moje zniknięcie jest spowodowane chorobami które niestety dotknęły mnie na raz. przez długi czas nie byłem w stanie wstać sam z łóżka i np. wizyty w toalecie nie byłyby możliwe bez mojej dziewczyny która tak naprawdę od x czasu poświęca się dla mnie w stu procentach. aktualnie jest już co raz lepiej ale no jeszcze trochę to chyba potrwa. straciłem też dużo kg, czuję się trochę słabszy niż wcześniej dlatego o to też chciałbym zadbać. [...] ogólnie wszystko u mnie ok, mam ogromny głód muzyczny i chciałbym się nim z wami podzielić więc niedługo będzie dużo głośniej o mnie - napisał w sieci Kosowski.