Tydzień po finale "Hotelu Paradise" paparazzi uchwycili Edytę Zając. Postawiła na modny dodatek
Tydzień temu poznaliśmy zwycięzców jedenastej edycji "Hotelu Paradise". Edyta Zając ma teraz chwilę, by odpocząć od obowiązków zawodowych. Celebrytka założyła modną stylizację i wybrała się na spacer z psem ulicami Warszawy. Wszystko uchwycili paparazzi, którzy zrobili jej kilka zdjęć.
Edyta Zając prowadzącą "Hotelu Paradise"
Edyta Zając jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek. Początek jej kariery sięga wielu lat wstecz, kiedy to zaczęła pojawiać się na polskich i zagranicznych wybiegach. Popularność przyniósł jej również związek ze znanym piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem. W 2016 roku para wzięła ślub, który niestety kilka lat później zakończył się rozwodem.
Dziś fani mają okazję śledzić życie modelki między innymi w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 170 tysięcy internautów, którzy chętnie komentują zdjęcia celebrytki. Wielu widzów łączy ją również z "Hotelem Paradise", w którym od kilku edycji zastępuje Klaudię El Dursi w roli prowadzącej.
Edyta Zając przyłapana na spacerze z psem
Modelka postanowiła ostatnio skorzystać z ostatnich ciepłych dni tego roku i wybrała się na jesienny spacer ulicami stolicy. Na przechadzkę zabrała swojego ukochanego pupila rasy cavalier. Gwiazda postawiła na modny dodatek - ciemnoszary szal z materiału przypominającego wełnę. Do tego czarna kurtka, jasne jeansy o ponadczasowym kroju i sportowe buty. Całość stylizacji dopełniła dużymi kolczykami w kolorze srebra.
