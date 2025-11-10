Tydzień temu poznaliśmy zwycięzców jedenastej edycji "Hotelu Paradise". Edyta Zając ma teraz chwilę, by odpocząć od obowiązków zawodowych. Celebrytka założyła modną stylizację i wybrała się na spacer z psem ulicami Warszawy. Wszystko uchwycili paparazzi, którzy zrobili jej kilka zdjęć.

Edyta Zając prowadzącą "Hotelu Paradise"

Edyta Zając jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek. Początek jej kariery sięga wielu lat wstecz, kiedy to zaczęła pojawiać się na polskich i zagranicznych wybiegach. Popularność przyniósł jej również związek ze znanym piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem. W 2016 roku para wzięła ślub, który niestety kilka lat później zakończył się rozwodem.

Dziś fani mają okazję śledzić życie modelki między innymi w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 170 tysięcy internautów, którzy chętnie komentują zdjęcia celebrytki. Wielu widzów łączy ją również z "Hotelem Paradise", w którym od kilku edycji zastępuje Klaudię El Dursi w roli prowadzącej.

Edyta Zając przyłapana na spacerze z psem

Modelka postanowiła ostatnio skorzystać z ostatnich ciepłych dni tego roku i wybrała się na jesienny spacer ulicami stolicy. Na przechadzkę zabrała swojego ukochanego pupila rasy cavalier. Gwiazda postawiła na modny dodatek - ciemnoszary szal z materiału przypominającego wełnę. Do tego czarna kurtka, jasne jeansy o ponadczasowym kroju i sportowe buty. Całość stylizacji dopełniła dużymi kolczykami w kolorze srebra.

Edyta Zając na spacerze z psem fot. EOS

