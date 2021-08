Ty Pennington z "Dom nie do poznania" ma dziś... 57 lat i wciąż zachwyca formą! Co robi dziś? 

Jednym z największych hitów ramówki Polsatu był przez jakiś czas "Dom nie do poznania". Jego polskim odpowiednikiem show może być "Nasz nowy dom" z Kasią Dowbor, chociaż rozmach amerykańskiego programu jest nie do porównania z naszym. Jego gospodarzem był Ty Pennington, charyzmatyczny stolarz, który prowadził budowę domu, zajmował się rodziną, której dom był remontowany (a najczęściej stawiany od nowa) oraz oczywiście krzyczał "move that bus", kiedy wielki autobus odsłaniał posiadłość. Co dziś robi 57-letni prezenter? Jak wygląda? Zobaczcie!

Ty Pennington kiedyś i dziś! Co robi i jak wygląda 57-letni stolarz z "Dom nie do poznania"?

Ty Pennington z zawodu jest stolarzem - fascynację drewnem odkrył już jako dziecko, studiował malarstwo i rzeźbę w Atlancie, wówczas został odkryty jako... model! Kiedy okazało się, że ma charyzmę i dobrze czuje się przed kamerą, dostał propozycję udziału w hitowym na cały świat programie „Dom nie do poznania” (powstało 10 serii show, które cieszyły się ogromną popularnością). On sam zdobył sławę oraz... miłość fanek. W 2002 roku trafił na listę najbardziej pożądanych kawalerów w USA, choć już wtedy był w związku, który umiejętnie ukrywał w tajemnicy.

Pod koniec lipca Ty Pennington oświadczył się swojej wybrance, tajemniczej Andrei, z którą jest od ponad 20 lat! Do tej pory żyli bez ślubu - gwiazdor tłumaczył, że papier nie jest im potrzebny do szczęścia. Najwidoczniej coś się zmieniło - stroniący od życia w blasku fleszy Ty pokazał zaręczynowy pierścionek swojej wybranki na Instagramie informując fanów, że jego ukochana powiedziała "tak".

Ty Pennington dzięki programowi "Dom nie do poznania" zdobył sławę na całym świecie. Wówczas wyszło również na jaw, że od dziecięcych lat miał problemy w szkole, a w wieku 17 lat zdiagnozowano u niego ADHD. Gwiazdor jest dziś rzecznikiem znanej organizacji pomagającej chorym na ADHD - ADHD Experts on Call. W 2007 roku Ty trafił do aresztu za jazdę pod wpływem alkoholu, wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji.

Jak Ty wygląda dziś? Czym się zajmuje? 57-letni gwiazdor na pewno może pochwalić się doskonałą formą i wciąż jest bardzo aktywny zawodowo. Program "Dom nie do poznania" wrócił w 2020 roku (po siedmioletniej przerwie) do telewizji i ponownie cieszy się sporą popularnością. Ty nadal projektuje wnętrza, jest ekspertem w tej dziedzinie, pojawia się w tej roli w wielu programach w USA. Prowadzi również swoje konto na Instagramie, gdzie śledzi go niemal 150 tys. osób. Mało kto jednak pamięta, jak wiele kontrowersji budziło jego show "Dom nie do poznania"!

"Dom nie do poznania" - kontrowersje i skandale wokół show

Ty i ekipa, która pracowała przy programie (kilkaset osób) remontowała lub budowała domy od podstaw, zmieniając życie Amerykanów - tych najbardziej potrzebujących lub dotkniętych szczególną tragedią. Po latach wyszło na jaw, że producenci prowadzili bardzo długie castingi wybierając do show ludzi, których dramat poruszy najbardziej. Często jednak okazywało się, że raj, w postaci nowego domu (najczęściej ogromnego, z wieloma sypialniami, nowoczesnego, przepełnionego elektroniką) jest tak naprawdę... koszmarem. Rodziny (zazwyczaj biedne) często nie były w stanie płacić podatków (np. od wzbogacenia się) i utrzymywać nowej nieruchomości, często padały ofiarami kradzieży, a według amerykańskich mediów ekipa nie pomagała danej rodzinie już po realizacji show. "Dom nie do poznania" i tak jednak cieszył się sporą oglądalnością i uznaniem.

A Wy pamiętacie ten program?