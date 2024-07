9 z 10

Zosia Nowakowska dziś była Shakin’ Stevensem i megahitem „Cry Just a Little Bit” zabrała widzów na wycieczkę w rytmach lat 80. Jury miało pewne uwagi do jej występu. – Tego rodzaju energii, który Ty masz, Shakin’ Stevens nie miał. Zatem przewyższyłaś mistrza swoimi umiejętnościami. No więc los Cię rzucił, że tak powiem na manowce, ale gratuluję – powiedziała Małgorzata Walewska.