Ola Gintrowska zamieniła się w Emily Rossum w duecie Damianem Aleksandrem w roli Gerarda Butlera z musicalu „Upiór w operze”.

– Bardzo przyjemnie się to oglądało, bardzo dobrze się tego słuchało. Rzeczywiście trzeba umieć śpiewać, żeby to wyśpiewać. Jedno potknięcie i my byśmy tu wszyscy i my byśmy tu wszyscy po prostu pękli jak szkło – chwalił Olę Bartek Kasprzykowski.