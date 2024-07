Agnieszka Hyży po sukcesie programu "Kulisy Tańca z Gwiazdami" otrzymała propozycję poprowadzenia analogicznego projektu zza kulis show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Prezenterka przyznała, że była fanką "TTBZ" od jego pierwszego odcinka.

Cudowne w tym programie jest to, że co ci ludzie robią z siebie, to jest wręcz niewiarygodne! Np. Kasia Zielińska w każdym odcinku jest zupełnie inna. Raz jest piękna, seksowna, a raz jest po prostu obrzydliwie brzydka. I to jest fantastyczne!