Meghan Markle ponownie wzbudziła ogromne emocje wśród internautów. Księżna Sussex opublikowała na Instagramie materiał, który wstrząsnął opinią publiczną – nagranie z sali porodowej. Film został opublikowany z okazji czwartych urodzin ich córki, księżniczki Lilibet. Wideo przedstawia Meghan tańczącą z księciem Harrym, co miało być próbą przyspieszenia akcji porodowej.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Meghan, zarówno Lilibet, jak i jej starszy brat Archie, urodzili się tydzień po wyznaczonym terminie porodu. Kiedy inne metody zawiodły – pikantne jedzenie, długie spacery i akupunktura – Meghan i Harry zdecydowali się na ostatnią deskę ratunku. Para rozpoczęła taniec przy szpitalnym łóżku, licząc, że wywoła on poród. Meghan przyznała, że było to dokładnie cztery lata wcześniej – 4 czerwca 2021 roku – kiedy przyszła na świat ich córka.

Cztery lata temu, dokładnie co do dnia, wydarzyło się też coś takiego. Nasze dzieci urodziły się tydzień po terminie… A ponieważ pikantne jedzenie, spacery i akupunktura nie pomogły – pozostało tylko jedno do zrobienia!

napisała na Instagramie Meghan.