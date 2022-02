TVP wyemituje nowe odcinki "Rodzinki.pl"! Okazuje się, że pomimo decyzji o zakończeniu dalszej produkcji serialu fani będą mogli zobaczyć 16. serię hitu z udziałem m.in. Małgorzaty Kożuchowskiej, Tomasza Karolaka, Julii Wieniawy czy Adama Zdrójkowskiego. Serial o perypetiach rodziny Boskich zniknie z anteny dopiero po zakończeniu najnowszego sezonu! Kiedy ruszy emisja nowych odcinków "Rodzinki.pl"? Czy serial trafi do wiosennej ramówki TVP? Władze TVP podjęły decyzje w sprawie 16. sezonu "Rodzinki.pl" To już pewne, gwiazdy występujące w "Rodzince.pl" nie nagrają już 17. sezonu serialu. Wiadomość o zakończeniu produkcji przekazał magazyn "Na żywo", a medialne doniesienia potwierdziła już Małgorzata Kożuchowska. Kochani! Mówi się, że nie ma przypadków, a nawet jeśli są to nie są one przypadkowe. TVP poinformowała aktorów i ekipe o zakończeniu projektu pt. „Rodzinka.pl” @rodzinkapl_official Czas więc się pożegnać! Dzięki temu, że pokochaliście rodzinkę Boskich przeżyłam tutaj piękne lata swojego aktorskiego życia, poznałam wspaniałych ludzi, doświadczyłam wielu wzruszeń, ale i zabawnych historii, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci- napisała na Instagramie. Teraz okazuje się, że zanim na dobre pożegnamy się z "Rodzinką.pl" TVP wyemituje jeszcze ostatni 16. sezon serialu! Jak informuje portal wirtualnemedia.pl produkcja trafiła do wiosennej ramówki stacji. Premierowy odcinek nowej serii zobaczymy już w niedzielę 1 marca o godzinie 16:20. Będziecie oglądać? My z pewnością! Zobacz także: Sekret serialu "Rodzinka.pl": To nie Małgorzata Kożuchowska miała grać Natalię! Zaskakujące wyznanie producentki serialu TVP wyemituje ostatni sezon "Rodzinki.pl"....