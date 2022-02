Eurowizja 2022: Co z udziałem Rosji w konkursie po ataku na Ukrainę? Jest komentarz!

Eurowizja 2021 wystartowała - we wtorek 18 maja mogliśmy zobaczyć pierwszy koncert półfinałowy. Chociaż odbył się on bez polskiego reprezentanta ( Rafał Brzozowski wystąpi w drugim półfinale w czwartek, 20 maja), to jednak emocji nie brakowało! Wczorajsze występy sprawiły, że wśród widzów i bukmacherów są nowi faworyci do głównej wygranej. Kto zachwycił najbardziej? Zobaczcie! Zobacz także: Eurowizja 2021: Rafał Brzozowski wystąpił jako... Conchita Wurst! Ten filmik robi furorę w sieci! Eurowizja 2021. Faworyci z pierwszego półfinału konkursu 1. Litwa Tegorocznym reprezentantem Litwy jest zespół The Roop z utworem "Discoteque". To właśnie oni otworzyli 65. Konkurs Piosenki Eurowizji i rozgrzali publiczność do czerwoności. The Roop miał reprezentować Litwę również w ubiegłym roku z utworem "On Fire", jednak jak wiadomo z powodu pandemii, konkurs został odwołany, a wykonawcy musieli w tym roku zaprezentować nowe utwory. Wtedy zaś byli faworytami do głównej wygranej! Litwa według notowań bukmacherów również w tym roku plasuje się wysoko, bo w pierwszej dziesiątce i wygląda na to, że może sporo namieszać w finale. Zobaczcie ich półfinałowy występ, który zagwarantował im miejsce w sobotnim konkursie. Myślicie, że mają szanse na wygraną? 2. Cypr Elena Tsagrinou to tegoroczna reprezentantka Cypru, która podbiła serca Europejczyków z utworem "El Diablo". Od wielkiego sukcesu Eleni Foureiry w 2018 roku, która zajęła drugie miejsce, Cypr konsekwentnie stawia na piękne wokalistki i dynamiczne utwory, pełne seksownych choreografii. I wygląda na to, że jest to dobra droga, bo również i w tym roku, Cypr według notowań bukmacherów może liczyć na...