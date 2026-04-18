TVN potwierdził, że szykuje telewidzom niemałą niespodziankę. Stacja już niebawem zaoferuje Polakom format, który zdążył już zrobić prawdziwą furorę w wielu krajach. Czym tym razem zaskoczą nas producenci?

TVN ogłasza polską edycję "Taskmaster"

Potwierdzono, że pasmo jednej z najpopularniejszych w Polsce telewizji zostanie wzbogacone o nowy program o światowej renomie, czyli "Taskmaster Polska". Nad polską wersją światowego formatu pracuje TVN Warner Bros. Discovery we współpracy z Constantin Entertainment Polska, a sam format należy do firmy Avalon. Premiera ma pojawić się jesienią. Internauci bardzo szybko podzielili się swoim entuzjazmem względem nadchodzącego show.

Nie mogę się doczekać.

Widzę i nie wierzę. Czyżbyśmy w Polsce w końcu zaczęli sprowadzać świetne komediowe formaty z UK? czytamy w komentarzach.

Znane są już pierwsze szczegóły dotyczące wyczekiwanej produkcji.

Na czym polegam program "Taskmaster?

Zasady programu są proste. Pięcioro znanych uczestników dostaje serię pozornie absurdalnych zadań, a ich wykonania rozlicza bezdyskusyjny arbiter programu.

W "Taskmasterze" nie wygrywa najsilniejszy ani ten, kto ma najlepszy refleks, choć tempo i spryt potrafią uratować sytuację. Tu liczy się głównie pomysłowość, umiejętność improwizacji i dystans do siebie. Uczestnicy dostają polecenia, które na papierze wyglądają niewinnie, ale szybko sprawdzają, kto umie myśleć nieszablonowo i kto zachowa zimną krew, gdy plan rozsypie się po pierwszych sekundach.

Rywalizacja toczy się w kilku miejscach. Część zadań realizuje się w studiu, część w terenie. Każde wykonanie zamienia się w mały test charakteru, bo kreatywność trzeba jeszcze obronić przed oceną człowieka, który punktuje po swojemu i nie musi nikomu tłumaczyć, dlaczego uznał coś za genialne albo zupełnie nietrafione.

Globalny hit w polskiej telewizji

"Taskmaster" zadebiutował w Wielkiej Brytanii w 2015 roku i od tego czasu wyrósł na jeden z najbardziej rozpoznawalnych formatów komediowych na świecie. Według podawanych danych sprzedano go do ponad 120 krajów, a lokalne wersje powstały na 14 rynkach. Łącznie zamówiono 98 sezonów i blisko 950 odcinków, co pokazuje, że publiczność lubi ten typ inteligentnej, a przy tym nieprzewidywalnej rozrywki.

