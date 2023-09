Nie żyje aktor i muzyk, każdy słyszał jego piosenki. Zmarł w wieku 46 lat

Nie żyje znany aktor, który występował w wielu serialach. Zmarł w wieku 43 lat. Billy Miller zagrał między innymi z serialu "Żar młodości". Co wiadomo o okolicznościach śmierci gwiazdora?

Amerykański aktor Billy Miller zmarł zaledwie kilka dni przed swoimi 44. urodzinami - ta smutna informacja trafiła do światowych mediów za pośrednictwem przedstawicieli restauracji, której gwiazdor był współwłaścicielem. Nieoficjalnie znana jest też przyczyna śmierci gwiazdora "Żaru młodości" i innych produkcji. Billy Miller nie żyje. Za kilka dni świętowałby 44. urodziny Billy Miller, znany między innymi z seriali "Żar młodości" czy "Szpital miejski" zmarł na kilka dni przed swoimi 44. urodzinami. O śmierci gwiazdora poinformowali między innymi właściciele restauracji "The Belmont", której był współwłaścicielem, a także jego menadżerowie. Choć oficjalna przyczyna śmierci aktora nie jest jeszcze znana, jego management przekazał w oświadczeniu, że aktor zmagał się z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, a także zaburzeniami neurologicznymi. - Aktor przed śmiercią zmagał się z depresją maniakalną - podaje portal "Michael Fairman TV", powołując się na słowa managementu Billy'ego Millera. Zobacz także: Nie żyje Justyna Miarecka. Dziennikarka zmarła w wieku zaledwie 32 lat Billy Miller był cenionym aktorem, którego doceniali fani na całym świecie. Jego odejście okazało się dla nich wielkim szokiem - nic zatem dziwnego, że w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami i wyrazami współczucia dla bliskich gwiazdora. - Jestem w szoku. To taka smutna wiadomość... - Byłeś zbyt młody... bardzo mi przykro. - Spoczywaj w pokoju, Billy. Byłeś moim ulubionym aktorem. - Wiadomość o Twojej śmierci była ogromnym ciosem! Wyświetl ten post na Instagramie ...